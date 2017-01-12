Интерактивная реклама от «Гефест Проекция»
Сегодня реклама в печати и на ТВ перестает быть эффективной. Утомленные навязчивостью и однообразием, люди не замечают ее. Иначе обстоит дело с интерактивными разработками, способными привлечь интерес потребителя даже к привычному объекту. Человек не воспринимает их как рекламу — для него это игра в передовые технологии.
Новые способы рекламы преображают выставочное или торговое пространство, позволяя зрелищно представить товары и услуги, и при этом работают на имидж компании и статус бренда.
К примеру, невозможно не обратить внимание на красочную видеостену, «парящие» в воздухе голограммы или объемные архитектурные модели (3D-mapping).
Согласно исследованиям рыночного аналитика InfoTrends, эффективность таких видов рекламы выше, чем у двухмерных форматов
Интерактивная реклама повышает узнаваемость фирмы, привлекает взгляд потенциального клиента, но самое главное — увеличивает объем продаж и трафик клиентов.
При этом возрастает запоминаемость бренда. Клиентам надолго запомнится робот-официант или вечер за интерактивной барной стойкой iBar, с помощью которой можно сделать заказ и просмотреть пару роликов в сети интернет.
Сбербанк, РЖД, Газпром и другие крупные корпорации применяют интерактивную рекламу. «Гефест Проекция» — разработчик, официальный дилер и партнер мировых лидеров по производству инновационного оборудования. Среди достоинств компании — собственные запатентованные технологии, высокая квалификация специалистов и качество инсталляций, выгодные цены на покупку и аренду оборудования.
Ознакомиться с возможностями рекламного оборудования от «Гефест Проекция», а также узнать его стоимость можно на официальном сайте компании.