Рождественская коллекция чая Tess
В Англии во время традиционного чаепития в первый день Рождества принято зажигать свечи на елке и дарить подарки. В Австрии елку украшают фигурками из марципана и шоколада, а в канун праздника не закрывают двери. Согласно обычаю, любой человек — даже незнакомый — может войти в дом и выпить чашку ароматного чая со сладким украшением. Во Франции рождественский десерт состоит из шоколадного трюфеля и чая, а немцы не представляют праздничный стол без чаепития с имбирным печеньем.
В традиционный рождественский чай добавляют фрукты, ягоды, орехи и специи. Из этих ингредиентов составлены новые купажи от Tess.
В праздничной коллекции — три композиции на основе цейлонского и индийского чая: Сhristmas Nuts с орехом пекан и кокосом, Winter Spices со вкусом пряного мандарина и имбиря, и Holiday Cookies с клюквой, кокосом и ароматом белого шоколада.