  • Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
  • Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
  • Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
    Прогулка по подземной реке
  • Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
  • Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
Калейдоскоп

Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?

TravelMakers дает советы тем, кто отправляется в путешествие по Филиппинскому архипелагу.
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13 января 2017 в 11:28
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TravelMakers рассказали, как выгоднее добраться до Филиппин и чем заняться на островах.

Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году? И чем путешествие на Филиппины отличается от, например, визита на Таиланд?

Прежде всего, Филиппины — это островное государство, в отличие от того же Таиланда, Индии или Вьетнама.

Во-вторых, это единственная католическая страна во всей Юго-Восточной Азии.

В-третьих, второй государственный язык здесь — английский, что сильно упрощает общение с местными.

В-четвертых, Филиппины не так сильно наводнены туристами, как Индия, Тайланд или Вьетнам.

Как отдохнуть на Филиппинах, имея на это 2 недели? Что стоит включить маршрут, успеть увидеть, услышать, почувствовать, попробовать?

Республика Филиппины располагается на 7107 островах. Поэтому при всем желании посмотреть «всё самое лучшее» за пару недель не получится. Тем не менее, за 2 недели на Филиппинах можно успеть многое:

• Исследовать острова в районе Эль-Нидо;

• Отправиться в экспедицию по Каламианским островам (о.Палаван — о.Корон);

• Поплавать с китовыми акулами в Себу;

• Посетить вулкан Тааль;

• Прогуляться по диким джунглям в сопровождении гида;

• Посетить китайское кладбище в Маниле;

• Изучить подводный мир с маской и трубкой;

• Посмотреть петушиные бои.

Планируя отпуск на Филиппинах, постарайтесь исключить из маршрута частые перелеты между островами. Может показаться, что трансфер с острова на остров не занимает много времени, ведь рейс длится всего час-полтора. Однако к этому сроку нужно прибавить время, потраченное на дорогу до аэропорта и ожидание рейса. Кроме того, учтите, что сразу после перелета вам потребуется отдых. Так что каждый перелет занимает примерно день.

  • Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
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