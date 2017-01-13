Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году?
TravelMakers рассказали, как выгоднее добраться до Филиппин и чем заняться на островах.
Почему стоит отправиться на Филиппины в 2017 году? И чем путешествие на Филиппины отличается от, например, визита на Таиланд?
Прежде всего, Филиппины — это островное государство, в отличие от того же Таиланда, Индии или Вьетнама.
Во-вторых, это единственная католическая страна во всей Юго-Восточной Азии.
В-третьих, второй государственный язык здесь — английский, что сильно упрощает общение с местными.
В-четвертых, Филиппины не так сильно наводнены туристами, как Индия, Тайланд или Вьетнам.
Как отдохнуть на Филиппинах, имея на это 2 недели? Что стоит включить маршрут, успеть увидеть, услышать, почувствовать, попробовать?
Республика Филиппины располагается на 7107 островах. Поэтому при всем желании посмотреть «всё самое лучшее» за пару недель не получится. Тем не менее, за 2 недели на Филиппинах можно успеть многое:
• Исследовать острова в районе Эль-Нидо;
• Отправиться в экспедицию по Каламианским островам (о.Палаван — о.Корон);
• Поплавать с китовыми акулами в Себу;
• Посетить вулкан Тааль;
• Прогуляться по диким джунглям в сопровождении гида;
• Посетить китайское кладбище в Маниле;
• Изучить подводный мир с маской и трубкой;
• Посмотреть петушиные бои.
Планируя отпуск на Филиппинах, постарайтесь исключить из маршрута частые перелеты между островами. Может показаться, что трансфер с острова на остров не занимает много времени, ведь рейс длится всего час-полтора. Однако к этому сроку нужно прибавить время, потраченное на дорогу до аэропорта и ожидание рейса. Кроме того, учтите, что сразу после перелета вам потребуется отдых. Так что каждый перелет занимает примерно день.
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Выбор маршрута и занятий зависит, прежде всего, от ваших целей и предпочтений. Если вы едете за красивым, ровным загаром, прогулками вдоль кафе на пляже и вечеринками, выбирайте популярный Боракай. Добраться до него просто, а ожидания он оправдает на все 100%.
Если вы ищете уединенного и комфортного отдыха, ориентируйтесь на отдельный остров-отель и выбирайте тот, который вам больше по душе — в данном случае месторасположение и название острова не имеет особого значения.
Если же вы относите себя к искателям приключений, непременно отправляйтесь на острова Корон, или Сиаргао. Туристам, у которых в запасе есть 2 недели или около того, стоит посетить острова Себу и Павалан.
Чем примечательны эти острова?
Себу знаменит китовыми акулами: здесь можно не просто повстречать их во время снорклинг-тура, но плавать рядом и даже коснуться их. Огромные рыбы абсолютно безопасны для человека, так как питаются планктоном.
Помимо плавания с китовыми акулами, стоит обратить внимание на каньонинг — относительно новый вид развлечений на Себу. Его смысл заключается в том, чтобы пробраться по естественному водному каньону. Приключение начинается с прыжка в воду с высоты 5−7 метров!
Остров Палаван в свою очередь предлагает огромное количество возможностей для активного или спокойного отдыха. Например, вы можете взять в аренду каяк и доплыть на нем до соседнего острова, отправиться в путешествие по острову на мопеде или подняться на самый высокий утес региона Эль-Нидо.
Если же вам нравится идея заночевать на необитаемом острове или познакомиться с бытом туземцев, можете принять участие в путешествии по островам Каламианского архипелага (так именуется группа островов, лежащих к северу от о. Палаван).
Как добраться до Филиппин из соседних стран?
Большинство туристов попадает на Филиппины через главные воздушные ворота страны — Международный аэропорт имени Ниноя Акино, что в Маниле. Можно легко найти подходящий рейс из Гонконга, Сеула, Шанхая и других крупных азиатских городов.
Также можно прилететь в аэропорт Кларк, который находится в 90 км от Манилы, но его лучше оставить запасным вариантом: расстояние велико, а поскольку в Маниле жуткие пробки, то дорога от аэропорта до города может затянуться.
Как спланировать зимовку на Филиппинах?
Филиппины удобны в плане зимовки, но нужно выбирать «правильные» острова, поскольку на Филиппинах есть несколько климатических зон, которые отличаются друг от друга количеством и продолжительностью осадков. Например, на Палаване засушливый сезон длится с середины ноября по конец апреля.
Стоит ли посещать Манилу?
Можно обойтись и без посещения Манилы, но если есть цель увидеть реальную городскую жизнь Филиппин, весь контраст филиппинской жизни, то, как говорят местные, Mabuhay (в переводе с тагальского — «добро пожаловать»)!