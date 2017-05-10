  • Чайные композиции от TESS
  • Чайные композиции от TESS
  • Чайные композиции от TESS
Калейдоскоп

Чайные композиции от TESS

Купажи TESS в пакетиках-пирамидках по-новому раскроют вкус знакомого напитка.
Спонсорский контент
10 мая 2017 в 14:56
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Чайный компромисс

Существует множество способов приготовления чая — от неторопливой варки листьев до мгновенного растворения чайного экстракта в горячей воде. Самый распространенный метод — заваривание сушеных листочков в кипятке. Посреди богатого событиями дня не всегда удается найти время для неторопливой чайной церемонии, и поэтому мы все чаще отдаем предпочтение чаю в пакетиках: это доступно, удобно и быстро. Чайная коллекция TESS в пакетиках-пирамидках сочетает эти достоинства с качеством и вкусом настоящего листового чая. Каждая пирамидка содержит выверенную порцию сушеных листьев, позволяя обойтись без заварочного чайника и приготовить ароматный настой прямо в чашке.

Чайный нейтралитет

Пирамидки TESS сделаны из нейлоновой сеточки, которая нейтральна ко вкусу напитка, но отличается высокой пропускной способностью и позволяет чайной смеси полностью раскрыть свой вкус и аромат. Сквозь прозрачный нейлон видно, как чайные листочки, кусочки фруктов, ягод, травы и цветочные лепестки разворачиваются в горячей воде, «играют», постепенно насыщая напиток.

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