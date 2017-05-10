Чайные композиции от TESS
Чайный компромисс
Существует множество способов приготовления чая — от неторопливой варки листьев до мгновенного растворения чайного экстракта в горячей воде. Самый распространенный метод — заваривание сушеных листочков в кипятке. Посреди богатого событиями дня не всегда удается найти время для неторопливой чайной церемонии, и поэтому мы все чаще отдаем предпочтение чаю в пакетиках: это доступно, удобно и быстро. Чайная коллекция TESS в пакетиках-пирамидках сочетает эти достоинства с качеством и вкусом настоящего листового чая. Каждая пирамидка содержит выверенную порцию сушеных листьев, позволяя обойтись без заварочного чайника и приготовить ароматный настой прямо в чашке.
Чайный нейтралитет
Пирамидки TESS сделаны из нейлоновой сеточки, которая нейтральна ко вкусу напитка, но отличается высокой пропускной способностью и позволяет чайной смеси полностью раскрыть свой вкус и аромат. Сквозь прозрачный нейлон видно, как чайные листочки, кусочки фруктов, ягод, травы и цветочные лепестки разворачиваются в горячей воде, «играют», постепенно насыщая напиток.
Чайная палитра Читать далее
В коллекции TESS — разнообразные композиции черного, зеленого и и травяного чая. Для их создания используются только натуральные ингредиенты — фрукты, ягоды, травы и пряности. В серию черного чая входят четыре сорта: Forest Dream — цейлонский чай с кусочками малины и прохладным ароматом спелой черники, Berry Bar — с малиной и ревенем, который вносит в композицию свежую кислинку, Caramel Charm с кусочками нежной сливочной карамели, и Earl Grey Secret — вариация знаменитого чайной смеси с бергамотом и ванилью. Любители зеленого чая оценят бленды, созданные «по мотивам» популярных коктейлей: Ginger Mojito с лимоном и мятой, Pina Colada с ананасом и кокосом и Strawberry Shake с кусочками спелой земляники. В линии травяного чая TESS предлагает два сорта, не содержащих кофеина: Summer Time с клубникой, малиной, гибискусом и шиповником, и Cosmopolitan Party с узнаваемым букетом коктейля «Космополитан» из апельсина, грейпфрута и горчинкой клюквы.
Новинки от TESS
Недавно в коллекции были представлены несколько новых сортов на основе черного чая: Limoncini Biscuit с лимоном и австралийским орехом макадамией, Banana Split с манго, бананом и клубникой и Raspberry Fresh с горьковатым лимоном и спелой малиной. Яркие сочетания ингредиентов раскрывают новые грани вкуса классического черного чая.