Калейдоскоп

Танцы и новые впечатления

При покупке годовой карты в танцевальных клубах GallaDance можно получить 5 000 миль в рамках программы «Аэрофлот Бонус».
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16 декабря 2016 в 18:10
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  • Танцы и новые впечатления

Большинство ярких воспоминаний нашей жизни связаны с поездками, при приобретении годовой клубной карты GallaDance до 10 августа вы получаете 5 000 миль программы «Аэрофлот Бонус».

Приключения и новые впечатления — копите мили для полетов, используя все преимущества клубного членства GallaDance, и открывайте для себя необыкновенные уголки мира. Акция действительна только в московских клубах и не суммируется с другими акциями и скидками.

Забронировать карту можно по ссылке.

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