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Калейдоскоп

Где встретить Новый год? Специальные предложения от Hyatt!

Запланируйте свои идеальные праздничные выходные в отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк»!
29 декабря 2018 в 20:55
  • Где встретить Новый год? Специальные предложения от Hyatt!
Для многих новогодние праздники – это самое любимое время в году, ведь это чудесная возможность посвятить целых 10 дней общению с семьей и друзьями, реализовать свои планы, на которые в течение года не хватало времени, или просто провести это время в прекрасной атмосфере праздника, царящей в городе. В отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» предлагают варианты отдыха на любой вкус!

Новогодний ужин-буфет в ресторане Heritage

Проведите вечер вдвоем или в компании семьи и друзей в уютном ресторане Heritage, где в честь Нового года праздничный шведский стол порадует классическими деликатесами русской кухни. Предложение включает в себя неограниченное количество игристого, красного и белого вина, а также выбор крепких напитков.

 Торжество начнется в 20:00 31-ого декабря 2018 года и завершится в 02:00 1 января 2019 года.

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Новогодний бранч

1 января 2019 года в ресторане Heritage пройдет новогодний бранч, где гостям будет предложен неограниченный выбор горячих и холодных блюд русской кухни, вин и крепких алкогольных напитков.

Бранч пройдет с 13:00 до 18:00.

Самые маленькие гости, которым еще не исполнилось 6 лет, приглашаются бесплатно, для детей до 12 лет предоставляется скидка 50%.

Новогодний ужин в коктейль-баре Oriental

В новогоднюю ночь в коктейль-баре Oriental с панорамным видом на сияющие огни праздничной Москвы гостей ждут изысканные блюда от шеф-повара, а любителям сладкого предложат выбор нежных десертов от шеф-кондитера отеля. В течение всего вечера гостям будут подавать игристое, красное и белое вино, крепкие алкогольные напитки и специальные новогодние коктейли.

Атмосферу праздника поддержит зажигательная музыка от DJ вечера, а насладиться очарованием ночи, полюбоваться праздничными фейерверками и сделать красивые фотографии можно будет на открытой террасе бара. Вечер начнется в 21:00.

Об отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park – новый бизнес-отель премиум-класса, который находится рядом со знаменитым «ВТБ Арена – Центральным стадионом «Динамо» им. Льва Яшина» и историческим Петровским парком и предлагает гостям 298 современных номеров, включая 39 просторных сюитов.

Светлый, стильный интерьер отеля и ощущение комфорта и уюта современного дома идеально подойдут для путешественников, которым важен высокий статус и живое общение. В распоряжении гостей будут современные динамичные рестораны и бары, многофункциональные удобные залы для проведения мероприятий любого формата, а также просторный фитнес-центр. Команда профессионалов предоставит безупречный сервис самого высокого уровня, обеспечивая эффективность и комфорт на каждом этапе общения с гостями.

Забронировать Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на сайте moscowpetrovskypark.regency.hyatt.com или по телефону +7 495 479 1234.
  

О гостиничной корпорации Hyatt

Гостиничная корпорация Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) с центральным офисом в Чикаго – одна из ведущих международных гостиничных сетей, в портфолио которой входит 14 гостиничных брендов. По состоянию на 30 сентября 2018 года компания управляет более, чем 750 отелями в 55 странах мира.

Забота о гостях – главная миссия компании – лежит в основе всех бизнес решений и стратегии роста, включая отношения с акционерами и потенциальными сотрудниками. Филиалы компании владеют, управляют, в том числе и на условиях договора франшизы, отелями и курортами следующих брендов: Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric™, The Unbound Collection by Hyatt™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Hyatt Residence Club® и exhale® на шести континентах. 30 ноября 2018 года компания расширила свое портфолио, благодаря присоединению 74 отелей под брендами Alila®, Destination®, Joie de Vivre®, Thompson Hotels® и tommie ™. Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.hyatt.com.

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