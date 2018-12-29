Где встретить Новый год? Специальные предложения от Hyatt!
Новогодний ужин-буфет в ресторане HeritageПроведите вечер вдвоем или в компании семьи и друзей в уютном ресторане Heritage, где в честь Нового года праздничный шведский стол порадует классическими деликатесами русской кухни. Предложение включает в себя неограниченное количество игристого, красного и белого вина, а также выбор крепких напитков.
Торжество начнется в 20:00 31-ого декабря 2018 года и завершится в 02:00 1 января 2019 года.
Новогодний бранч1 января 2019 года в ресторане Heritage пройдет новогодний бранч, где гостям будет предложен неограниченный выбор горячих и холодных блюд русской кухни, вин и крепких алкогольных напитков.
Бранч пройдет с 13:00 до 18:00.
Самые маленькие гости, которым еще не исполнилось 6 лет, приглашаются бесплатно, для детей до 12 лет предоставляется скидка 50%.
Новогодний ужин в коктейль-баре OrientalВ новогоднюю ночь в коктейль-баре Oriental с панорамным видом на сияющие огни праздничной Москвы гостей ждут изысканные блюда от шеф-повара, а любителям сладкого предложат выбор нежных десертов от шеф-кондитера отеля. В течение всего вечера гостям будут подавать игристое, красное и белое вино, крепкие алкогольные напитки и специальные новогодние коктейли.
Атмосферу праздника поддержит зажигательная музыка от DJ вечера, а насладиться очарованием ночи, полюбоваться праздничными фейерверками и сделать красивые фотографии можно будет на открытой террасе бара. Вечер начнется в 21:00.
Об отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky ParkHyatt Regency Moscow Petrovsky Park – новый бизнес-отель премиум-класса, который находится рядом со знаменитым «ВТБ Арена – Центральным стадионом «Динамо» им. Льва Яшина» и историческим Петровским парком и предлагает гостям 298 современных номеров, включая 39 просторных сюитов.
Светлый, стильный интерьер отеля и ощущение комфорта и уюта современного дома идеально подойдут для путешественников, которым важен высокий статус и живое общение. В распоряжении гостей будут современные динамичные рестораны и бары, многофункциональные удобные залы для проведения мероприятий любого формата, а также просторный фитнес-центр. Команда профессионалов предоставит безупречный сервис самого высокого уровня, обеспечивая эффективность и комфорт на каждом этапе общения с гостями.
Забронировать Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на сайте moscowpetrovskypark.regency.hyatt.com или по телефону +7 495 479 1234.
О гостиничной корпорации HyattГостиничная корпорация Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) с центральным офисом в Чикаго – одна из ведущих международных гостиничных сетей, в портфолио которой входит 14 гостиничных брендов. По состоянию на 30 сентября 2018 года компания управляет более, чем 750 отелями в 55 странах мира.
Забота о гостях – главная миссия компании – лежит в основе всех бизнес решений и стратегии роста, включая отношения с акционерами и потенциальными сотрудниками. Филиалы компании владеют, управляют, в том числе и на условиях договора франшизы, отелями и курортами следующих брендов: Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric™, The Unbound Collection by Hyatt™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Hyatt Residence Club® и exhale® на шести континентах. 30 ноября 2018 года компания расширила свое портфолио, благодаря присоединению 74 отелей под брендами Alila®, Destination®, Joie de Vivre®, Thompson Hotels® и tommie ™. Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.hyatt.com.
Атмосферу праздника поддержит зажигательная музыка от DJ вечера, а насладиться очарованием ночи, полюбоваться праздничными фейерверками и сделать красивые фотографии можно будет на открытой террасе бара. Вечер начнется в 21:00.
Об отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park — новый бизнес-отель премиум-класса, который находится рядом со знаменитым «ВТБ Арена — Центральным стадионом «Динамо» им. Льва Яшина» и историческим Петровским парком и предлагает гостям 298 современных номеров, включая 39 просторных сюитов.
Светлый, стильный интерьер отеля и ощущение комфорта и уюта современного дома идеально подойдут для путешественников, которым важен высокий статус и живое общение. В распоряжении гостей будут современные динамичные рестораны и бары, многофункциональные удобные залы для проведения мероприятий любого формата, а также просторный фитнес-центр. Команда профессионалов предоставит безупречный сервис самого высокого уровня, обеспечивая эффективность и комфорт на каждом этапе общения с гостями.
Забронировать Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на сайте moscowpetrovskypark.regency.hyatt.com или по телефону +7 495 479 1234.
О гостиничной корпорации Hyatt
Гостиничная корпорация Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) с центральным офисом в Чикаго — одна из ведущих международных гостиничных сетей, в портфолио которой входит 14 гостиничных брендов. По состоянию на 30 сентября 2018 года компания управляет более, чем 750 отелями в 55 странах мира.
Забота о гостях — главная миссия компании — лежит в основе всех бизнес решений и стратегии роста, включая отношения с акционерами и потенциальными сотрудниками. Филиалы компании владеют, управляют, в том числе и на условиях договора франшизы, отелями и курортами следующих брендов: Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Andaz®, Hyatt Centric™, The Unbound Collection by Hyatt™, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Hyatt Residence Club® и exhale® на шести континентах. 30 ноября 2018 года компания расширила свое портфолио, благодаря присоединению 74 отелей под брендами Alila®, Destination®, Joie de Vivre®, Thompson Hotels® и tommie™. Дополнительную информацию о компании можно получить на сайте www.hyatt.com.