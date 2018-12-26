Идеальный попутчик: почему стоит взять планшет в путешествие
Существует поговорка: «Умный товарищ — половина дороги». A если вы путешествуете в одиночку, то лучше напарника, чем планшет Huawei MediaPad M5 lite, не найти.
26 декабря 2018 в 15:23
Нет ничего лучше приятной беседы в долгом пути – будь то разговоры с семьей и друзьями, или случайный знакомый, с которым есть, что обсудить. А если их рядом не оказалось, то MediaPad от Huawei скрасит долгую дорогу, а еще – поможет разобраться в сложных картах, никогда не собьется с пути. Рассказываем подробнее, на что способен этот «волшебный помощник».
Устройство идеально подходит для того, чтобы смотреть в дороге фильмы и клипы: благодаря Full HD IPS экрану и технологии Huawei Histen, которая даже в наушниках будет создавать эффект объемного звучания, вы и не заметите, как доберетесь до места назначения. А с батареей емкостью 7500 мА*ч можно посмотреть целый сезон любимого сериала без подзарядки. Не боится планшет и высокой нагрузки: 8-ядерный процессор поддерживает работу сразу нескольких приложений в фоновом режиме.
Отдельная история в путешествии – карты и навигация! Даже в отсутствие интернета функции GPS помогут сориентироваться на месте, тем более – с планшетом рассматривать их станет гораздо удобнее. А при помощи специального стилуса M-Pen lite вы сможете проложить на карте маршрут или делать в пути зарисовки для своих путевых заметок.
И главное – как бы много вы не работали с планшетом, MediaPad M5 lite поможет снизить негативное влияние экрана благодаря функции Eye-comfort для защиты зрения: планшет контролирует расстояние от экрана до лица (не менее 25 см), напоминает пользователю об осанке и сам настраивает яркость. Кроме того, он оснащен специальным фильтром Blue Ray против вредного излучения синего спектра.
Одним словом, планшет Huawei MediaPad M5 lite станет верным попутчиком на пути к очередной точке на карте мира.
Устройство идеально подходит для того, чтобы смотреть в дороге фильмы и клипы: благодаря Full HD IPS экрану и технологии Huawei Histen, которая даже в наушниках будет создавать эффект объемного звучания, вы и не заметите, как доберетесь до места назначения. А с батареей емкостью 7500 мА*ч можно посмотреть целый сезон любимого сериала без подзарядки. Не боится планшет и высокой нагрузки: 8-ядерный процессор поддерживает работу сразу нескольких приложений в фоновом режиме.
Отдельная история в путешествии – карты и навигация! Даже в отсутствие интернета функции GPS помогут сориентироваться на месте, тем более – с планшетом рассматривать их станет гораздо удобнее. А при помощи специального стилуса M-Pen lite вы сможете проложить на карте маршрут или делать в пути зарисовки для своих путевых заметок.
И главное – как бы много вы не работали с планшетом, MediaPad M5 lite поможет снизить негативное влияние экрана благодаря функции Eye-comfort для защиты зрения: планшет контролирует расстояние от экрана до лица (не менее 25 см), напоминает пользователю об осанке и сам настраивает яркость. Кроме того, он оснащен специальным фильтром Blue Ray против вредного излучения синего спектра.
Одним словом, планшет Huawei MediaPad M5 lite станет верным попутчиком на пути к очередной точке на карте мира.