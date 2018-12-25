Well-being: новый формат или модный тренд?
Спорт, релаксация, здоровье, свежий воздух и живописные пейзажи: это лишь несколько деталей мозаики, из которой складывается ощущение счастья.
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25 декабря 2018 в 14:43
Well-being в переводе с английского означает «благополучие», «удовлетворенность жизнью», «процветание» и «качество жизни». Для каждого человека удовлетворенность жизнью и, как следствие, ощущение счастья, складывается из нескольких факторов, таких как хорошее здоровье, любимая работа, деньги, друзья и близкие люди. И эта концепция широко применяется в корпоративной культуре крупных зарубежных и российских компаний: удовлетворенность сотрудника положительно влияет на его мотивацию и производительность труда.
Well-being в России для корпоративных клиентов – это комплексные решения по управлению стрессом и энергией, поддержка здорового образа жизни. Концепцию well-being реализует Green Flow Hotel – единственный в стране отель, входящий в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World».
Green Flow Hotel соответствует классу 4* и обладает премией World Ski Awards в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире». Он находится на курорте Роза Хутор в 52 км от аэропорта Сочи, на высоте 1170 метров над уровнем моря и рядом с подъемником «Заповедный лес». В его составе – 154 номеров различных категорий, открытый подогреваемый бассейн с панорамным видом на Кавказские горы, термальная зона, тренажерный зал, библиотека и хорошо оснащенные конференц-залы. И пока гости отеля покоряют снежные вершины или расслабляются в spa, их дети могут находиться под тщательным присмотром профессиональных аниматоров отеля.
Атмосфера уединенности, энергия гор и чистый воздух приведут физическое и эмоциональное состояние в полную гармонию. Этой же цели позволит достигнуть меню главного ресторана «Supreme»: оно ориентировано на сбалансированное питание из свежих органических продуктов, несущих заряд природной энергии и здоровья.
Отдых в стиле well-being можно совместить с уникальной оздоровительной программой Miolife, которую Green Flow Hotel разработал в соавторстве с Лидией Ионовой – лучшим диетологом России по версии Forbes. Это система питания, специально подобранная под каждого участника согласно его привычкам и режиму работы; перестройка рациона без ограничений и стрессов. Двухнедельная программа включает групповые и индивидуальные занятия с диетологом, психологом, spa-терапевтом, тренерами по скандинавской ходьбе, йоге, медитации, ежедневные занятия в тренажерном зале, посещение термального комплекса и прогулки на природе. По итогам программы, помимо снижения веса, формируется устойчивая мотивация к здоровому питанию и дальнейшему похудению.
Счастье, здоровье, внутреннее равновесие, наполненная и интересная жизнь – это то, в чем Green Flow Hotel стремится поддержать своих гостей.
Well-being в России для корпоративных клиентов – это комплексные решения по управлению стрессом и энергией, поддержка здорового образа жизни. Концепцию well-being реализует Green Flow Hotel – единственный в стране отель, входящий в международную ассоциацию «Healing Hotels of the World».
Green Flow Hotel соответствует классу 4* и обладает премией World Ski Awards в номинации «Лучший новый горнолыжный отель в мире». Он находится на курорте Роза Хутор в 52 км от аэропорта Сочи, на высоте 1170 метров над уровнем моря и рядом с подъемником «Заповедный лес». В его составе – 154 номеров различных категорий, открытый подогреваемый бассейн с панорамным видом на Кавказские горы, термальная зона, тренажерный зал, библиотека и хорошо оснащенные конференц-залы. И пока гости отеля покоряют снежные вершины или расслабляются в spa, их дети могут находиться под тщательным присмотром профессиональных аниматоров отеля.
Атмосфера уединенности, энергия гор и чистый воздух приведут физическое и эмоциональное состояние в полную гармонию. Этой же цели позволит достигнуть меню главного ресторана «Supreme»: оно ориентировано на сбалансированное питание из свежих органических продуктов, несущих заряд природной энергии и здоровья.
Отдых в стиле well-being можно совместить с уникальной оздоровительной программой Miolife, которую Green Flow Hotel разработал в соавторстве с Лидией Ионовой – лучшим диетологом России по версии Forbes. Это система питания, специально подобранная под каждого участника согласно его привычкам и режиму работы; перестройка рациона без ограничений и стрессов. Двухнедельная программа включает групповые и индивидуальные занятия с диетологом, психологом, spa-терапевтом, тренерами по скандинавской ходьбе, йоге, медитации, ежедневные занятия в тренажерном зале, посещение термального комплекса и прогулки на природе. По итогам программы, помимо снижения веса, формируется устойчивая мотивация к здоровому питанию и дальнейшему похудению.
Счастье, здоровье, внутреннее равновесие, наполненная и интересная жизнь – это то, в чем Green Flow Hotel стремится поддержать своих гостей.