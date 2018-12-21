Отель «Флагман»: загородный отдых на любой вкус
Отдых вдали от городской суеты должен быть комфортным.
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21 декабря 2018 в 15:15
В самом экологически чистом районе Московской области, на Озернинском водохранилище, расположен загородный отель «Флагман». Его окружают декоративные пруды с живой рыбой, березовый лес и изгородь из вечнозеленой туи – это создает особую атмосферу уюта и уединения.
36 дизайнерских номеров рассчитаны на самых разных гостей – и постояльцев с детьми, и бизнесменов, и молодоженов. В хорошо оснащенном конференц-зале можно проводить различные мероприятия. Спортивная площадка на живом газоне дает возможность поиграть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и даже такой экзотический вид спорта, как петанк (бочче). Кроме того, позаниматься спортом можно в тренажерном зале и бассейне отеля, а расслабиться – в турецкой бане (хамам).
Летом доступен пляж и прокат лодок, тогда как в холодное время года можно покататься на лыжах и снегоходах, собачьих или оленьих упряжках, заняться активными видами зимнего спорта.
Богатая история Рузского района не оставит равнодушными любителей экскурсионного туризма, и здесь же находится множество храмов и монастырей, в том числе знаменитый Ново-Иерусалимский. Среди других познавательных и интересных направлений отдыха – посещение крестьянских ферм с возможностью дегустации экологических продуктов питания.
Уютный ресторан с настоящим камином и открытой верандой по выходным предлагает музыкальную программу. В меню – вариации европейской и русской кухни. Особый акцент сделан на сытные традиционные сербские блюда, при этом повара «Флагмана» адаптировали балканский колорит к русскому вкусу.
Отель «Флагман» расположился в 90 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Узнать больше о его предложениях можно на официальном сайте.
36 дизайнерских номеров рассчитаны на самых разных гостей – и постояльцев с детьми, и бизнесменов, и молодоженов. В хорошо оснащенном конференц-зале можно проводить различные мероприятия. Спортивная площадка на живом газоне дает возможность поиграть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис и даже такой экзотический вид спорта, как петанк (бочче). Кроме того, позаниматься спортом можно в тренажерном зале и бассейне отеля, а расслабиться – в турецкой бане (хамам).
Летом доступен пляж и прокат лодок, тогда как в холодное время года можно покататься на лыжах и снегоходах, собачьих или оленьих упряжках, заняться активными видами зимнего спорта.
Богатая история Рузского района не оставит равнодушными любителей экскурсионного туризма, и здесь же находится множество храмов и монастырей, в том числе знаменитый Ново-Иерусалимский. Среди других познавательных и интересных направлений отдыха – посещение крестьянских ферм с возможностью дегустации экологических продуктов питания.
Уютный ресторан с настоящим камином и открытой верандой по выходным предлагает музыкальную программу. В меню – вариации европейской и русской кухни. Особый акцент сделан на сытные традиционные сербские блюда, при этом повара «Флагмана» адаптировали балканский колорит к русскому вкусу.
Отель «Флагман» расположился в 90 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Узнать больше о его предложениях можно на официальном сайте.