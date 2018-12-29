Ресторан Zi Yat Heen получил награду «Мишлен» в десятый раз
Звезда ресторанного гида «Мишлен» — самая высокая и престижная кулинарная премия.
Анастасия Баринова
29 декабря 2018 в 20:37
Входящий в состав отеля Four Seasons Macao ресторан Zi Yat Heen уже в десятый раз подряд удостоен самой высокой оценки: звезды ресторанного гида «Мишлен».
Zi Yat Heen специализируется на китайской кухне и морепродуктах, предлагая знаменитые деликатесы китайской провинции Кантон. Шеф-повар Чарльз Чун (Charles Cheung) получил почетную награду на церемонии, состоявшейся 11 декабря.
Вместе с генеральным директором Four Seasons Hotel Macao Крисом Камински (Kris Kaminsky) Чун поблагодарил директора ресторана и команду мастеров, создающих изысканные блюда. Даже однократная премия «Мишлен» – это выдающееся достижение, о котором мечтает каждый ресторан мира. Почетная звезда десять лет подряд – уникальный показатель высочайшего качества и непревзойденных вкусовых ощущений.
Чарльз Чун в 17 лет начал работать в лучших ресторанах Гонконга, и к настоящему времени за его спиной многолетний опыт, который позволяет раскрывать богатое наследие кантонской кухни. Сохраняя традиционные методы, он применяет новаторские приемы, чтобы соответствовать сегодняшним ожиданиям, и в результате получается сочетание аромата, вкуса и здоровья.
Узнайте о Макао больше.
Zi Yat Heen специализируется на китайской кухне и морепродуктах, предлагая знаменитые деликатесы китайской провинции Кантон. Шеф-повар Чарльз Чун (Charles Cheung) получил почетную награду на церемонии, состоявшейся 11 декабря.
Вместе с генеральным директором Four Seasons Hotel Macao Крисом Камински (Kris Kaminsky) Чун поблагодарил директора ресторана и команду мастеров, создающих изысканные блюда. Даже однократная премия «Мишлен» – это выдающееся достижение, о котором мечтает каждый ресторан мира. Почетная звезда десять лет подряд – уникальный показатель высочайшего качества и непревзойденных вкусовых ощущений.
«Кулинария – это форма искусства», – Чарльз Чун.
Чарльз Чун в 17 лет начал работать в лучших ресторанах Гонконга, и к настоящему времени за его спиной многолетний опыт, который позволяет раскрывать богатое наследие кантонской кухни. Сохраняя традиционные методы, он применяет новаторские приемы, чтобы соответствовать сегодняшним ожиданиям, и в результате получается сочетание аромата, вкуса и здоровья.
Узнайте о Макао больше.