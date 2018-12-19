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  • YURA: космическая одиссея в мир новогодних фантазий
  • YURA: космическая одиссея в мир новогодних фантазий
  • YURA: космическая одиссея в мир новогодних фантазий
Калейдоскоп

YURA: космическая одиссея в мир новогодних фантазий

Московский ресторан YURA подготовил захватывающую программу новогодней ночи.
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19 декабря 2018 в 14:57
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На Пушкинской площади в Москве находится ресторан с панорамным видом «YURA». Его концепция крайне необычна: она построена вокруг дизайнерской идеи в стиле ретрофутуризма и посвящена модным трендам времен космических открытий ХХ века. Новогодняя ночь в такой атмосфере станет настоящей космической одиссеей, а специально разработанная программа сделает праздник особенно незабываемым.
  • YURA: космическая одиссея в мир новогодних фантазий

Гостей ждут шоу «Лазерный скрипач», акробатический номер «Мир картины Рея Цезаря» и художник, пишущий свои произведения прямо во время танца. Действие происходит под динамичные DJ- сеты, и, кроме того, прозвучат популярные каверы в исполнении группы DailyMail. Ведущий мероприятия – харизматичный Арсен Кипера, автор и участник команды КВН.

В праздничном меню, подготовленном бренд-шефом Марком Стаценко, каждый найдёт знакомые советские блюда в авторском прочтении. Везде используются только фермерские продукты местного производства. И взрослым, и детям будет доступен безлимитный бар – разница только в градусах напитков. Всем гостям также будут предложены разнообразные подарки.

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