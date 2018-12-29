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  • «Фабрика инноваций»: первый в России завод интерактивного оборудования
  • «Фабрика инноваций»: первый в России завод интерактивного оборудования
  • «Фабрика инноваций»: первый в России завод интерактивного оборудования
  • «Фабрика инноваций»: первый в России завод интерактивного оборудования
Калейдоскоп

«Фабрика инноваций»: первый в России завод интерактивного оборудования

Проекторы, сенсорные экраны, вывески и инсталляции, словом, футуристичные технологии — это конек и профиль компании BM GROUP.
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29 декабря 2018 в 16:12
У «Фабрики инноваций» – первый завод интерактивного оборудования в России! Здесь изготавливают проверенные временем мультимедийные аппараты – вроде стола с сенсорным дисплеем вместо столешницы, – и даже испытывают абсолютно новые прототипы. 

Любой аппарат можно подстроить под вкусы заказчика и его целей – на «Фабрике» разрабатывают и дизайн, и программное обеспечение под разные модели. 

Вот пример: «Atom» – стол со встроенным экраном. Mонолитный гладкий корпус, чуть наклоненная столешница, светодиодная боковая подсветка (цвет можно подобрать любой – точно в тон мероприятия!), брендирование (нанести на аппарат можно логотип, название компании – или все вместе).
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Сенсорный стол или панель подойдут для показа рекламных роликов или плана помещения, а еще – для регистрации посетителей, игр и еще 1000 и 1 цели.

Компактные псевдоголографические кубы и пирамиды, превращающие плоскую картинку в объёмную модель, станут отличным решением для презентации продукции или демонстрации 3D-моделей. С помощью голографического 3D-вентилятора изображение формируется на крутящихся лопастях, а VR-очки передают изображение или рекламные ролики на 360 градусов.


Виртуальный промоутер призван повысить автоматизацию процессов мероприятия. Это проекционная модель, способная определить наличие рядом человека, обратиться к нему с рекламным текстом или помочь сориентироваться. Возможности внешнего облика промоутера не ограничены – им может быть любой человек или выдуманный персонаж.

Альтернативой устаревшим фотозонам может стать Bullettime – пространство для создания небольших роликов с иллюзией остановки времени вокруг движущегося объекта, которые можно сразу отправить на электронную почту. Видеоролики привлекут внимание в социальных сетях и повысят узнаваемость бренда.

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К настоящему времени компанией BM GROUP «Фабрика инноваций» реализовано более 600 государственных и коммерческих проектов по всей России: от единичных поставок – до сложного комплексного оснащения крупнейших объектов, включающего в себя разработку уникальной концепции, производство, поставку, застройку, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание. Среди заказчиков BM GROUP «Фабрика инноваций» – такие компании, как...

• ОАО «РЖД»,  
• АК «Алроса»,
• ООО «Ситилинк»,
• ПАО «Сбербанк»,
• ПАО «МТС»,
• ПАО «Лукойл»,
• ООО «Сплатглобал»,
• ФГУП «Почта России»,
• ОАО «Трехгорная мануфактура» и многие другие.

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