«Фабрика инноваций»: первый в России завод интерактивного оборудования
Любой аппарат можно подстроить под вкусы заказчика и его целей – на «Фабрике» разрабатывают и дизайн, и программное обеспечение под разные модели.
Вот пример: «Atom» – стол со встроенным экраном. Mонолитный гладкий корпус, чуть наклоненная столешница, светодиодная боковая подсветка (цвет можно подобрать любой – точно в тон мероприятия!), брендирование (нанести на аппарат можно логотип, название компании – или все вместе).
Сенсорный стол или панель подойдут для показа рекламных роликов или плана помещения, а еще – для регистрации посетителей, игр и еще 1000 и 1 цели.
Компактные псевдоголографические кубы и пирамиды, превращающие плоскую картинку в объёмную модель, станут отличным решением для презентации продукции или демонстрации 3D-моделей. С помощью голографического 3D-вентилятора изображение формируется на крутящихся лопастях, а VR-очки передают изображение или рекламные ролики на 360 градусов.
Виртуальный промоутер призван повысить автоматизацию процессов мероприятия. Это проекционная модель, способная определить наличие рядом человека, обратиться к нему с рекламным текстом или помочь сориентироваться. Возможности внешнего облика промоутера не ограничены – им может быть любой человек или выдуманный персонаж.
Альтернативой устаревшим фотозонам может стать Bullettime – пространство для создания небольших роликов с иллюзией остановки времени вокруг движущегося объекта, которые можно сразу отправить на электронную почту. Видеоролики привлекут внимание в социальных сетях и повысят узнаваемость бренда.
К настоящему времени компанией BM GROUP «Фабрика инноваций» реализовано более 600 государственных и коммерческих проектов по всей России: от единичных поставок – до сложного комплексного оснащения крупнейших объектов, включающего в себя разработку уникальной концепции, производство, поставку, застройку, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание. Среди заказчиков BM GROUP «Фабрика инноваций» – такие компании, как...
• ОАО «РЖД»,
• АК «Алроса»,
• ООО «Ситилинк»,
• ПАО «Сбербанк»,
• ПАО «МТС»,
• ПАО «Лукойл»,
• ООО «Сплатглобал»,
• ФГУП «Почта России»,
• ОАО «Трехгорная мануфактура» и многие другие.
Альтернативой устаревшим фотозонам может стать Bullettime — пространство для создания небольших роликов с иллюзией остановки времени вокруг движущегося объекта, которые можно сразу отправить на электронную почту. Видеоролики привлекут внимание в социальных сетях и повысят узнаваемость бренда.
К настоящему времени компанией BM GROUP «Фабрика инноваций» реализовано более 600 государственных и коммерческих проектов по всей России: от единичных поставок — до сложного комплексного оснащения крупнейших объектов, включающего в себя разработку уникальной концепции, производство, поставку, застройку, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание. Среди заказчиков BM GROUP «Фабрика инноваций» — такие компании, как…
• ОАО «РЖД»,
• АК «Алроса»,
• ООО «Ситилинк»,
• ПАО «Сбербанк»,
• ПАО «МТС»,
• ПАО «Лукойл»,
• ООО «Сплатглобал»,
• ФГУП «Почта России»,
• ОАО «Трехгорная мануфактура» и многие другие.