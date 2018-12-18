Я в «Шоколаде», или где сделать массаж и маникюр в Москве
«Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», — писал классик. Вы согласны?
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18 декабря 2018 в 19:26
Студия красоты «Шоколад» – профессиональный салон, который уже 11 лет оказывает своим клиентам качественные услуги по доступным ценам в области парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, косметологии и массажа.
В работе здесь используют профессиональные линейки косметических средств ведущих мировых производителей : L’Oreal, Greymy, Olaplex, Organic, Kydra, Gehwol, Jessica, Kure Bazaar, Christina Fitzgerald, Ericson Laboratoire, HolyLand, Davines, Emi.
В перерывах между процедурами гостям предлагают чашечку ароматного кофе с фирменной шоколадкой. В студии «Шоколад» постоянно проводятся различные акции на самые популярные процедуры, а также существует система скидок для постоянных клиентов.
Кстати, о скидках: в январе действуют особые предложения на маникюр и педикюр. А подарочные сертификаты любым номиналом станут приятным дополнением к теплым поздравлениям. Подарочный сертификат можно приобрести у администратора в студии красоты «Шоколад».
Лучшее оборудование, самые современные методики, мастерство специалистов плюс атмосфера непринужденности, комфорта и уюта.
В работе здесь используют профессиональные линейки косметических средств ведущих мировых производителей : L’Oreal, Greymy, Olaplex, Organic, Kydra, Gehwol, Jessica, Kure Bazaar, Christina Fitzgerald, Ericson Laboratoire, HolyLand, Davines, Emi.
В перерывах между процедурами гостям предлагают чашечку ароматного кофе с фирменной шоколадкой. В студии «Шоколад» постоянно проводятся различные акции на самые популярные процедуры, а также существует система скидок для постоянных клиентов.
Кстати, о скидках: в январе действуют особые предложения на маникюр и педикюр. А подарочные сертификаты любым номиналом станут приятным дополнением к теплым поздравлениям. Подарочный сертификат можно приобрести у администратора в студии красоты «Шоколад».