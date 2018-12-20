Прыжок «Пумы»
История бренда начиналась когда-то с производства спортивной обуви. Сегодня в ассортименте компании – футбольные бутсы, кеды, кроссовки, ботинки, обувь для автоспорта, бега, тренировок, активного отдыха.
Безусловным лидером PUMA были и остаются кроссовки. Они отличаются высокими амортизационными свойствами, которые помогают спортсменам развивать большую скорость за счет возврата энергии, совершать прыжки и аккуратно и безопасно приземляться. Например, при создании подошв кроссовок серии IGNITE используется несколько материалов: резина обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, вспененный материал IGNITE улучшает амортизацию, а формованная пластиковая пятка дает поддержку и стабилизацию стопы.
В кроссовках PUMA продумано все до мелочей – от системы вентиляции до шнуровки, что создает максимальный комфорт при ношении. Модели славятся не только спортивными качествами, но и стильным дизайном. Например, черные кожаные кроссовки Roma Classic Gum – обновленная модель классической тренинговой обуви 1968 года! Эти кроссовки на каучуковой подошве обладают изящным силуэтом и безупречным кроем, поэтому прекрасно вписываются в любой образ в стиле кэжуал или стритстайл.
Одежда
Одно из наиболее известных изобретений компании – запатентованный высокотехнологичный материал dryCell, который обладает свойством выводить влагу наружу, оставляя кожу сухой и поддерживая комфортную температуру тела даже во время самых интенсивных тренировок. Этот материал используется практически во всей спортивной одежде, что делает ее очень привлекательной и для профессионалов, и для любителей спорта.
PUMA производит не только спортивную форму, но и одежду для повседневного ношения – футболки, майки, штаны, толстовки, худи, рубашки поло и многое другое.
Специальные серии
Качество изделий PUMA неизменно привлекает к ней другие знаменитые бренды. Так PUMA выпускает совместные коллекции в соавторстве с Ferrari, BMW, Mercedes, Red Bull, а также с футбольными клубами «Арсенал», «Боруссия», «Милан», «Краснодар» и др. Эта одежда совмещает в себе качество PUMA c узнаваемым стилем и фирменными цветами известных команд и клубов.
На протяжении 70 лет PUMA участвует в истории спорта. Ведь ее продукцию носят самые быстрые атлеты на планете. Например, ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира Усейн Болт. Большинство своих побед он одержал в кроссовках PUMA.
У компании есть модели как для профессиональных спортивных соревнований, так и для любительских – в таких сферах, как футбол, бег, тренировки и фитнес, гольф и автоспорт. А безупречный дизайнерский стиль позволяет носить ее в повседневной жизни, сочетая с другими предметами гардероба.
И если представители кошачьего семейства – пумы – водятся только в Южной и Северной Америке, то магазины PUMA существуют на всех материках в более чем 120 странах, включая Россию.
Специальные серии
Качество изделий PUMA неизменно привлекает к ней другие знаменитые бренды. Так PUMA выпускает совместные коллекции в соавторстве с Ferrari, BMW, Mercedes, Red Bull, а также с футбольными клубами «Арсенал», «Боруссия», «Милан», «Краснодар» и др. Эта одежда совмещает в себе качество PUMA c узнаваемым стилем и фирменными цветами известных команд и клубов.
На протяжении 70 лет PUMA участвует в истории спорта. Ведь ее продукцию носят самые быстрые атлеты на планете. Например, ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 17-кратный чемпион мира Усейн Болт. Большинство своих побед он одержал в кроссовках PUMA.
У компании есть модели как для профессиональных спортивных соревнований, так и для любительских — в таких сферах, как футбол, бег, тренировки и фитнес, гольф и автоспорт. А безупречный дизайнерский стиль позволяет носить ее в повседневной жизни, сочетая с другими предметами гардероба.
И если представители кошачьего семейства — пумы — водятся только в Южной и Северной Америке, то магазины PUMA существуют на всех материках в более чем 120 странах, включая Россию.