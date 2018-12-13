Транспорт новой эры
На автосалоне в Лос-Анджелесе марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» представила две разработки: переосмысленный минивэн Bulli в лице I.D. BUZZ CARGO и новый грузовой велосипед, созданный для перевозки малогабаритных товаров в городских условиях — CARGO e-BIKE.
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13 декабря 2018 в 17:37
«Volkswagen Коммерческие автомобили» открывает новую эру с моделью I.D. BUZZ: электрическая и наполненная цифровыми технологиями версия классического Bulli сможет передвигаться в автономном режиме и перевозить грузы даже в зонах, для которых установлены ограничения на въезд транспортных средств с уровнем выбросов, превышающим определённые нормы. Кроме того, занимая по габаритам нишу между моделями Caddy и серией T, автомобиль выйдет на новые рынки и откроет для марки широкие возможности.
Председатель правления марки Томас Седран отметил: «I.D. BUZZ CARGO даёт начало эпохе электрической мобильности и знаменует новую ступень развития систем автономного управления. У этого автомобиля с нулевым уровнем выбросов вредных веществ есть все задатки для успеха на мировом рынке. Более того, классический дизайн имеет все шансы стать новым модным трендом для электрических транспортных средств».
I.D. BUZZ CARGO – это первый коммерческий автомобиль, созданный на основе новой платформы MEB (модульная платформа электрического привода). Важнейшей технической особенностью платформы MEB является возможность использования разномасштабных аккумуляторных батарей. На базе платформы MEB можно создавать автомобили с аккумуляторными батареями различной ёмкости в зависимости от предполагаемого назначения и с запасом хода от 330 км до более чем 550 км (в цикле WLTP 2). Подобная возможность будет отличать и модельный ряд I.D. BUZZ CARGO. Весомый вклад в увеличение ежедневного запаса хода может внести и крыша с панелями для накопления солнечной энергии.
«Новый CARGO e-BIKE также демонстрирует, насколько широко “Volkswagen Коммерческие автомобили” трактует концепции электрической мобильности и трансформации автомобильной отрасли. В будущем линейка электроприводных транспортных средств будет варьироваться от этого оригинального компактного трёхколёсного грузового велосипеда до моделей с автономным управлением, таких как I.D. BUZZ CARGO и e-Crafter, последняя из которых уже представлена в Европе и отличается грузоподъёмностью до 1,75 т, – продолжил Седран. – Мир не стоит на месте. Неизменным остаётся лишь потребность выполнять перевозку людей и транспортировку грузов легко, безопасно и эффективно. Именно для этого мы работаем».
CARGO e-BIKE появится в продаже уже в 2019 году. Производство модели I.D. BUZZ CARGO планируется начать в 2022 году.
Официальный сайт «Volkswagen Коммерческие автомобили»
Председатель правления марки Томас Седран отметил: «I.D. BUZZ CARGO даёт начало эпохе электрической мобильности и знаменует новую ступень развития систем автономного управления. У этого автомобиля с нулевым уровнем выбросов вредных веществ есть все задатки для успеха на мировом рынке. Более того, классический дизайн имеет все шансы стать новым модным трендом для электрических транспортных средств».
I.D. BUZZ CARGO – это первый коммерческий автомобиль, созданный на основе новой платформы MEB (модульная платформа электрического привода). Важнейшей технической особенностью платформы MEB является возможность использования разномасштабных аккумуляторных батарей. На базе платформы MEB можно создавать автомобили с аккумуляторными батареями различной ёмкости в зависимости от предполагаемого назначения и с запасом хода от 330 км до более чем 550 км (в цикле WLTP 2). Подобная возможность будет отличать и модельный ряд I.D. BUZZ CARGO. Весомый вклад в увеличение ежедневного запаса хода может внести и крыша с панелями для накопления солнечной энергии.
«Новый CARGO e-BIKE также демонстрирует, насколько широко “Volkswagen Коммерческие автомобили” трактует концепции электрической мобильности и трансформации автомобильной отрасли. В будущем линейка электроприводных транспортных средств будет варьироваться от этого оригинального компактного трёхколёсного грузового велосипеда до моделей с автономным управлением, таких как I.D. BUZZ CARGO и e-Crafter, последняя из которых уже представлена в Европе и отличается грузоподъёмностью до 1,75 т, – продолжил Седран. – Мир не стоит на месте. Неизменным остаётся лишь потребность выполнять перевозку людей и транспортировку грузов легко, безопасно и эффективно. Именно для этого мы работаем».
CARGO e-BIKE появится в продаже уже в 2019 году. Производство модели I.D. BUZZ CARGO планируется начать в 2022 году.
Официальный сайт «Volkswagen Коммерческие автомобили»