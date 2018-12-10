Принты на футболке: как выбрать вид печати
Красивые аксессуары и одежда помогают человеку создать идеальный образ. Футболка с оригинальным рисунком прекрасно подходит для этих целей.
Промо
10 декабря 2018 в 15:09
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Дорогие брендовые вещи не всем по карману, да и их стиль может значительно отличаться от предпочтений. Модная шелкография на футболках – доступное искусство, позволяющее реализовать замысел, создать нужный имидж и настроение. Компания Vispo рассказывает о нескольких вариантах декорирования текстильных изделий.
Футболка с обычной цветной картинкой
Прямая печать на футболке – оптимальный способ нанесения иллюстрации на текстиль. Чтобы напечатать на футболке фото или любую полноцветную картинку, используются текстильный принтер и водные чернила. Экологически чистая краска наносится напрямую на ткань, а термопресс закрепляет результат.
Многоцветный яркий принт
Для такого эффекта используется прием водный cmyk, когда на ткань поэтапно наносятся 4 цвета: желтый, голубой, пурпурный, черный. Готовый принт, несмотря на многослойность цвета, почти не чувствуется на ощупь, поскольку это экологически чистые краски на водной основе.
Выпуклый принт
Чтобы получить эффект выпуклых букв или рисунка, краска любого цвета смешивается с пуф-основой. Такая смесь начинает пениться в типографской печи и в готовом виде остается рельефной. Прием пуф на дает яркого цвета, поэтому он лучше подходит для печати надписей и рисунков белого цвета.
Глянцевый принт
Эффект глянца создается с помощью прозрачной гелевой базы, в которую можно добавить любые краски, от пастельного до металлик. Глянцевое покрытие можно положить прямо на ткань или поверх напечатанного принта.
Твердые объемные принты
Прием «каменная база» идеально подходят для графичных надписей. Специальная краска с твердыми частицами создает на футболке объемный, твердый принт высотой в несколько миллиметров. Она не осыпается и не трескается, оправдывая свое название.
Перламутровый принт
Прием фольгирования создает на футболке принты с переливающимся эффектом фольги. Бесцветная основа берется за базу, и поверх нее термопрессом фиксируется лист фольги. Эффектно смотрится, как на надписях, так и на рисунках.
Футболка с обычной цветной картинкой
Прямая печать на футболке – оптимальный способ нанесения иллюстрации на текстиль. Чтобы напечатать на футболке фото или любую полноцветную картинку, используются текстильный принтер и водные чернила. Экологически чистая краска наносится напрямую на ткань, а термопресс закрепляет результат.
Многоцветный яркий принт
Для такого эффекта используется прием водный cmyk, когда на ткань поэтапно наносятся 4 цвета: желтый, голубой, пурпурный, черный. Готовый принт, несмотря на многослойность цвета, почти не чувствуется на ощупь, поскольку это экологически чистые краски на водной основе.
Выпуклый принт
Чтобы получить эффект выпуклых букв или рисунка, краска любого цвета смешивается с пуф-основой. Такая смесь начинает пениться в типографской печи и в готовом виде остается рельефной. Прием пуф на дает яркого цвета, поэтому он лучше подходит для печати надписей и рисунков белого цвета.
Глянцевый принт
Эффект глянца создается с помощью прозрачной гелевой базы, в которую можно добавить любые краски, от пастельного до металлик. Глянцевое покрытие можно положить прямо на ткань или поверх напечатанного принта.
Твердые объемные принты
Прием «каменная база» идеально подходят для графичных надписей. Специальная краска с твердыми частицами создает на футболке объемный, твердый принт высотой в несколько миллиметров. Она не осыпается и не трескается, оправдывая свое название.
Перламутровый принт
Прием фольгирования создает на футболке принты с переливающимся эффектом фольги. Бесцветная основа берется за базу, и поверх нее термопрессом фиксируется лист фольги. Эффектно смотрится, как на надписях, так и на рисунках.