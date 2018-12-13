Cacciatore: вкусная охота в каменных джунглях Москвы
Ресторатор Андрей Зайцев, заядлый охотник и рыбак, открывает в здании старинного московского особняка охотничий ресторан «Качаторе».
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13 декабря 2018 в 13:22
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В древние времена охота на дичь была неотъемлемым занятием всех настоящих мужчин. Но в каменных джунглях столицы охота приобрела совсем другой окрас: пропала необходимость самому добывать дичь, ведь в новом ресторане «Качаторе» (Cacciatore в переводе с итальянского – «охотник») это уже сделали за Вас! Ресторан находится в здании старинного особняка, соседствует с известным рыбным рестораном «Пескаторе» (в переводе – «рыбак») и имеет собственную парковку. Акцент на охоту – неспроста, ведь Андрей Зайцев сам – заядлый охотник и рыбак.
Дичь не только сложно поймать – ещё сложнее её правильно приготовить. Настоящие ценители и любители охоты по достоинству оценят руку мастера – шеф-повара Виталия Тихонова. Этот молодой и креативный повар начал свою карьеру 16 лет назад. Он проходил стажировку в ресторанах с мировым именем: Maaemo Oslo, Geranium Copenhagen, Noma Copenhagen. Виталий является лауреатом кулинарных конкурсов и участником многих гастрономических событий по всему миру.
В меню «Качаторе» представлены блюда из оленины, лося, утки, фазана, а также паштеты, домашние колбасы и многое другое. Дичь доставляется из Ростовской, Смоленской и Тверской областей. Настоящим хитом непременно станет тартар из оленя с соусом айоли, луком сибулетом, гелем из желтков и гренками из домашнего хлеба. На горячее непременно нужно попробовать филе фазана «Качаторе» из печи с кремом из топинамбура, пряной грушей, соусом крем де кассис, а на десерт – нежный мусс из йогурта с семенами чиа и кули из манго или же оригинальный мусс из черного шоколада Калибо с сыром Дор-блю с мороженым из черного хлеба, чернослива и чёрного рома.
«Качаторе» имеет два зала: один просторный, который вмещает 35 человек, и VIP-зал, рассчитанный на 12 человек. Брутальный интерьер с преобладанием медных элементов дизайна, фрески с охотничьими эпизодами на стенах, уютные камины Авенга – всё это полностью погружает гостей в правильную атмосферу и вызывает настоящий «зверский» аппетит.
Ресторан находится по адресу: Берсенёвская наб. д.16 стр. 9, +7 (499) 963-81-32. Средний чек от 4000 руб.
Подробную информацию смотрите на сайте: https://cacciatore.ru/ru
Узнайте особенности космической кухни.
Дичь не только сложно поймать – ещё сложнее её правильно приготовить. Настоящие ценители и любители охоты по достоинству оценят руку мастера – шеф-повара Виталия Тихонова. Этот молодой и креативный повар начал свою карьеру 16 лет назад. Он проходил стажировку в ресторанах с мировым именем: Maaemo Oslo, Geranium Copenhagen, Noma Copenhagen. Виталий является лауреатом кулинарных конкурсов и участником многих гастрономических событий по всему миру.
В меню «Качаторе» представлены блюда из оленины, лося, утки, фазана, а также паштеты, домашние колбасы и многое другое. Дичь доставляется из Ростовской, Смоленской и Тверской областей. Настоящим хитом непременно станет тартар из оленя с соусом айоли, луком сибулетом, гелем из желтков и гренками из домашнего хлеба. На горячее непременно нужно попробовать филе фазана «Качаторе» из печи с кремом из топинамбура, пряной грушей, соусом крем де кассис, а на десерт – нежный мусс из йогурта с семенами чиа и кули из манго или же оригинальный мусс из черного шоколада Калибо с сыром Дор-блю с мороженым из черного хлеба, чернослива и чёрного рома.
«Качаторе» имеет два зала: один просторный, который вмещает 35 человек, и VIP-зал, рассчитанный на 12 человек. Брутальный интерьер с преобладанием медных элементов дизайна, фрески с охотничьими эпизодами на стенах, уютные камины Авенга – всё это полностью погружает гостей в правильную атмосферу и вызывает настоящий «зверский» аппетит.
Ресторан находится по адресу: Берсенёвская наб. д.16 стр. 9, +7 (499) 963-81-32. Средний чек от 4000 руб.
Подробную информацию смотрите на сайте: https://cacciatore.ru/ru
Узнайте особенности космической кухни.