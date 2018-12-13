7 самых увлекательных нон-фикшн книг 2018 года
Митио Каку «Будущее человечества»
Рано или поздно людям придется искать и осваивать пригодные для жизни миры за пределами Земли. Новая книга МитиоКаку — одна из первых попыток составить «дорожную карту» грядущего величайшего переселения в истории человечества. Автор — известный популяризатор науки — рассматривает историю вопроса, технические аспекты и варианты будущей колонизации космоса, пишет о задачах, пока еще не имеющих решения, — от колонизации Марса и строительства заправочных станций на кометах облака Оорта до сверхсветовых перелетов по Галактике, встречи с инопланетным разумом и обретения бессмертия как условия освоения Вселенной.
Юваль Ной Харари «HomoDeus»
В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией «Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Харари рассказал, как Человек Разумный пришел к господству над нашей планетой. «HomoDeus» является своего рода продолжением темы — это попытка заглянуть в будущее. Что произойдет, когда Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка труда и образовавших новый, бесполезный класс? Каковы будут последствия перехода полномочий и компетенций от живых людей к сетевым алгоритмам? Главное сейчас, полагает Харари, — осознать, что мы находимся на перепутье, и понять, куда ведут пути, простирающиеся перед нами.
Дженнифер Акерман «Эти гениальные птицы»
На протяжении веков люди умаляли таланты своих пернатых собратьев, считая их «безмозглыми», движимыми только инстинктами и способными лишь на простейшие ментальные процессы. Сегодня наука показала: это не так. Птицы принимают сложные навигационные решения, поют на региональных диалектах и используют орудия труда. Они обманывают и манипулируют. Целуются, чтобы утешить друг друга. Дарят подарки. Собираются у тела умершего собрата. И даже скорбят… И делают все это, имея крошечный мозг размером с грецкий орех!
В книге «Эти гениальные птицы» автор исследует недавно открытые таланты пернатых. Путешествуя по научным лабораториям всего мира, она рассказывает нам об интеллектуальном поведении птиц, которое мы можем наблюдать во дворе своего дома, у птичьих кормушек, в парках, на городских улицах, в дикой природе — стоит нам лишь повнимательнее присмотреться.
Нил ДеграссТайсон «Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для для тех, кому некогда»
Темное вещество, гравитация, возможность межгалактических полетов и Теория Большого взрыва… Изучение тайн Вселенной подобно чтению захватывающего романа. Но только если вы хорошо понимаете физику, знаете, что скрывается за всеми сложными терминами и определениями. В самых головоломных вопросах науки вам поможет разобраться Нил ДеграссТайсон — один из самых авторитетных и в то же время остроумных астрофизиков нашего времени. Он обладает особым даром рассказывать о сложнейших научных теориях понятно, интересно и с юмором.
Новая книга Нила Тайсона — это очередное захватывающее путешествие в мир современной науки. Вы узнаете о самых последних открытиях, сможете проследить секунда за секундой рождение Вселенной, узнаете новейшие данные о темной материи и происхождении Земли. И чтобы понять все это, вам не понадобится никакого специального образования: достаточно даже слегка подзабытого курса средней школы и любопытства.
Сэм Кин «Что скрывает атмосфера, или как возник воздух»
Кто задумывается о том, что в нас при каждом вдохе попадает семь триллионов молекул веществ? А что такое воздух? Из чего состоит, какие секреты таит в себе? Сэм Кин, молодой популярный автор, уже титулованный в научном мире, раскрывает в своей новой книге все тайны воздуха и и не менее загадочные секреты тех, кто связан с его открытием. Наука через остроумную историю — вот конёк Сэма Кина и этой книги. Получите удовольствие и приобщитесь к науке!
Роберт Сапольски «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки»
Как говорит знаменитый нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем — и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор рассматривает огромное количество факторов, влияющих на наше поведение. Как работает наш мозг? За что отвечает миндалина, а за что нам стоит благодарить лобную кору? Что «ненавидит» островок? Почему у лондонских таксистов увеличен гиппокамп? Чем с точки зрения нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? Бывают ли «чистые» альтруисты? Существует ли свобода воли? Как сложные социальные связи влияют на наше поведение и принятие решений? И это лишь малая часть вопросов, рассматриваемых в масштабной работе известного ученого.
Сергей Зотов, Михаил Майзульс, ДильшатХарман «Страдающее Средневековье»
Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным. Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей.
Речь пойдёт об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы, и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?
Эти и другие книги можно приобрести в сети книжных магазинов «Читай-город». Лучше всего это сделать 14 декабря: в этот день будет действовать масштабная акция «Везучая пятница» — 30% скидка на все книги. Прекрасный повод порадовать себя и друзей к новогодним праздникам!
В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией «Sapiens. Краткая история человечества», Юваль Харари рассказал, как Человек Разумный пришел к господству над нашей планетой. «HomoDeus» является своего рода продолжением темы — это попытка заглянуть в будущее. Что произойдет, когда Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка труда и образовавших новый, бесполезный класс? Каковы будут последствия перехода полномочий и компетенций от живых людей к сетевым алгоритмам? Главное сейчас, полагает Харари, — осознать, что мы находимся на перепутье, и понять, куда ведут пути, простирающиеся перед нами.
Дженнифер Акерман «Эти гениальные птицы»
На протяжении веков люди умаляли таланты своих пернатых собратьев, считая их «безмозглыми», движимыми только инстинктами и способными лишь на простейшие ментальные процессы. Сегодня наука показала: это не так. Птицы принимают сложные навигационные решения, поют на региональных диалектах и используют орудия труда. Они обманывают и манипулируют. Целуются, чтобы утешить друг друга. Дарят подарки. Собираются у тела умершего собрата. И даже скорбят… И делают все это, имея крошечный мозг размером с грецкий орех!
В книге «Эти гениальные птицы» автор исследует недавно открытые таланты пернатых. Путешествуя по научным лабораториям всего мира, она рассказывает нам об интеллектуальном поведении птиц, которое мы можем наблюдать во дворе своего дома, у птичьих кормушек, в парках, на городских улицах, в дикой природе — стоит нам лишь повнимательнее присмотреться.
Нил ДеграссТайсон «Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для для тех, кому некогда»
Темное вещество, гравитация, возможность межгалактических полетов и Теория Большого взрыва… Изучение тайн Вселенной подобно чтению захватывающего романа. Но только если вы хорошо понимаете физику, знаете, что скрывается за всеми сложными терминами и определениями. В самых головоломных вопросах науки вам поможет разобраться Нил ДеграссТайсон — один из самых авторитетных и в то же время остроумных астрофизиков нашего времени. Он обладает особым даром рассказывать о сложнейших научных теориях понятно, интересно и с юмором.
Новая книга Нила Тайсона — это очередное захватывающее путешествие в мир современной науки. Вы узнаете о самых последних открытиях, сможете проследить секунда за секундой рождение Вселенной, узнаете новейшие данные о темной материи и происхождении Земли. И чтобы понять все это, вам не понадобится никакого специального образования: достаточно даже слегка подзабытого курса средней школы и любопытства.
Сэм Кин «Что скрывает атмосфера, или как возник воздух»
Кто задумывается о том, что в нас при каждом вдохе попадает семь триллионов молекул веществ? А что такое воздух? Из чего состоит, какие секреты таит в себе? Сэм Кин, молодой популярный автор, уже титулованный в научном мире, раскрывает в своей новой книге все тайны воздуха и и не менее загадочные секреты тех, кто связан с его открытием. Наука через остроумную историю — вот конёк Сэма Кина и этой книги. Получите удовольствие и приобщитесь к науке!
Роберт Сапольски «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки»
Как говорит знаменитый нейробиолог Роберт Сапольски, если вы хотите понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, вам придется разобраться буквально во всем — и в том, что происходило за секунду до него, и в том, что было миллионы лет назад. В книге автор рассматривает огромное количество факторов, влияющих на наше поведение. Как работает наш мозг? За что отвечает миндалина, а за что нам стоит благодарить лобную кору? Что «ненавидит» островок? Почему у лондонских таксистов увеличен гиппокамп? Чем с точки зрения нейробиологии подростки отличаются от детей и взрослых? Бывают ли «чистые» альтруисты? Существует ли свобода воли? Как сложные социальные связи влияют на наше поведение и принятие решений? И это лишь малая часть вопросов, рассматриваемых в масштабной работе известного ученого.
Сергей Зотов, Михаил Майзульс, ДильшатХарман «Страдающее Средневековье»
Эта книга расскажет о том, как в христианской иконографии священное переплеталось с комичным, монструозным и непристойным. Многое из того, что сегодня кажется возмутительным святотатством, в Средневековье, эпоху почти всеобщей религиозности, было вполне в порядке вещей.
Речь пойдёт об обезьянах на полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы, и как они связаны с последующим развитием мирового искусства?
Эти и другие книги можно приобрести в сети книжных магазинов «Читай-город». Лучше всего это сделать 14 декабря: в этот день будет действовать масштабная акция «Везучая пятница» — 30% скидка на все книги. Прекрасный повод порадовать себя и друзей к новогодним праздникам!