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Калейдоскоп

Новогодний Quiz от Rock FM!

По традиции, перед Новым годом обязательно нужно закрыть все незаконченные дела: например, оторвавшись от череды офисных и предпраздничных дел, встретиться с давними друзьями.
7 декабря 2018 в 17:12
  • Новогодний Quiz от Rock FM!

Радиостанция Rock FM дарит прекрасную возможность собраться своей веселой командой старинных друзей (а может быть, и недавних знакомых) и устроить коллективный мозговой штурм на новогодней оффлайн-викторине музыкальный Quiz. Эрудированные адепты рок-музыки соберутся 18 декабря в Hard Rock Cafe!

Чтобы провести время интереснее, чем на любом корпоративе, нужно: собрать в свою команду до пяти участников (включая капитана), придумать название и зарегистрироваться на сайте, и ждать финальных списков команд на главной странице официального сайта радиостанции или в группе VK. Приём заявок на участие в новогоднем интеллектуальном баттле продлится с 1 по 17 декабря, так что поспешите – места ограничены.

Провожайте уходящий год вместе с Rock FM!

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

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