Новогодний Quiz от Rock FM!
Радиостанция Rock FM дарит прекрасную возможность собраться своей веселой командой старинных друзей (а может быть, и недавних знакомых) и устроить коллективный мозговой штурм на новогодней оффлайн-викторине музыкальный Quiz. Эрудированные адепты рок-музыки соберутся 18 декабря в Hard Rock Cafe!
Чтобы провести время интереснее, чем на любом корпоративе, нужно: собрать в свою команду до пяти участников (включая капитана), придумать название и зарегистрироваться на сайте, и ждать финальных списков команд на главной странице официального сайта радиостанции или в группе VK. Приём заявок на участие в новогоднем интеллектуальном баттле продлится с 1 по 17 декабря, так что поспешите – места ограничены.
Провожайте уходящий год вместе с Rock FM!
Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.