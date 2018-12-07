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Калейдоскоп

Rock FM представляет новогодний проект «Галактика рока»

Rock FM приглашает всех слушателей в увлекательное путешествие по загадочным и бесконечно огромным мирам рок-музыки.
7 декабря 2018 в 17:06
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  • Rock FM представляет новогодний проект «Галактика рока»
C 17 по 31 декабря в эфире радиостанции будет выходить новогодний проект «Галактика рока»!

В этом проекте Bender будет ежедневно рассказывать о том, как зажигались мировые рок-звезды: в какой год выходили их ключевые хиты, какой альбом принес бессмертную славу, и, конечно, не обойдется без интересных историй о песне, группе или альбоме.

Всем артистам присуждается космический объект – Созвездие The Beatles, комета The Rolling Stones, метеориты The Kinks, и мы рассказываем о музыкантах по эпохам – от 60-х до нынешних дней.

Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции.

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