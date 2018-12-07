14 декабря — день рождения «Нашего радио»!
На днях у знаменитой российской радиостанции юбилей — 20 лет. Лучший способ отметить такую дату — устроить концерт прямо в эфире!
7 декабря 2018 в 14:25
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14 декабря «Наше радио» 101,7 FM приглашает всех слушателей на музыкальный марафон, который продлится в прямом эфире весь день, с 10:00 до 19:00. Как полагается, на день рождения соберутся дорогие и близкие друзья: «Машина Времени», «БИ-2», «СерьГа», «Ногу Свело!» и «25/17»!
Музыканты исполнят любимые песни и вечные хиты, поздравят радиостанцию и слушателей «Нашего» с круглой датой. К поздравлениям присоединятся и другие именитые поклонники и друзья радиостанции, которые нарочно наведуются в студию.
Кстати, вся эта праздничная феерия будет происходить в студии звукозаписи «Винтаж» среди редчайшего коллекционного оборудования 60-х, 70-х и 80-х годов. Сюда на целый день переедет студия «Нашего Радио», поэтому уютная «ламповая» атмосфера дня рождения «для своих» обеспечена.
На сайте nashe.ru будет идти видеотрансляция прямо из студии. Присоединяйтесь к празднику!
«Наше радио» – одна из ведущих российских радиостанций, входит в состав «Мультимедиа Холдинга», аудитория которого составляет 3 млн слушателей в день. Основу плейлиста радиостанции составляют легендарные группы: «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», Земфира, «Сплин», «Машина Времени», «Король и Шут», «БИ-2» и другие. Более 10 лет «Наше Радио» – главный организатор крупнейшего на постсоветском пространстве музыкального фестиваля «Нашествие».