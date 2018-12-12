Линейка высокотехнологичных телевизоров от Hisense
Серия U9A с моделями, доступными в диагоналях 65 и 75 дюймов, входит в линейку премиального сегмента телевизоров Hisense.
Промо
12 декабря 2018 в 15:02
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Телевизоры Hisense обеспечивают высокое качество просмотра благодаря целому набору специальных технологий, позволяют увидеть новые детали изображения и обеспечивают максимально точную передачу цвета. Основной особенностью ULED-телевизоров Hisense является использование передовой системы светодиодной подсветки PrimeArrayBacklight. Для нее характерны сверхплотное размещение светодиодов и целый набор уникальных алгоритмов, в том числе коррекция пиковой яркости, что позволяет максимально расширить диапазон яркости, повысить точность и контрастность как минимум в 2 раза по сравнению с традиционными телевизорами LED.
Уникальная оптическая конструкция снижает рассеивание света и уменьшает блики – это создает более качественное изображение с живыми яркими цветами и глубоким черным цветом. Ключевыми преимуществами светодиодных материалов, применяемых компанией Hisense, являются высокая эффективность работы, низкое потребление электроэнергии и длительный срок службы.
При разработке серии премиальных телевизоров U9A также реализованы технологии квантовых точек QuantumDotColour, HDRSupreme и UltraMotionPlus. Технология QuantumDotColour создает большое количество комбинаций цветов для отображения на экране максимально реалистичного изображения. HDRSupreme значительно повышает качество изображения. А алгоритм сканирования подсветки уменьшает следы быстродвижущихся объектов, поэтому UltraMotionPlus будет особенно эффективно работать при просмотре спортивных трансляций или экшн-фильмов: каждое быстрое движение будет выглядеть более плавным и четким.
Для передачи звука максимального качества используются технологии DolbyAudio, DTS и dbx-tv. Они обеспечивают качественное пространственное звучание при просмотре фильмов, телевизионных программ и другого мультимедийного контента. Специальная конструкция и высокая мощность динамиков дополнительно усиливают звуковой эффект.
Премиальные ULED-телевизоры Hisense серии U9A объединяют в себе современный внешний вид, удобство управления, высокое качество воспроизведения звука и самые современные технологии.
Уникальная оптическая конструкция снижает рассеивание света и уменьшает блики – это создает более качественное изображение с живыми яркими цветами и глубоким черным цветом. Ключевыми преимуществами светодиодных материалов, применяемых компанией Hisense, являются высокая эффективность работы, низкое потребление электроэнергии и длительный срок службы.
При разработке серии премиальных телевизоров U9A также реализованы технологии квантовых точек QuantumDotColour, HDRSupreme и UltraMotionPlus. Технология QuantumDotColour создает большое количество комбинаций цветов для отображения на экране максимально реалистичного изображения. HDRSupreme значительно повышает качество изображения. А алгоритм сканирования подсветки уменьшает следы быстродвижущихся объектов, поэтому UltraMotionPlus будет особенно эффективно работать при просмотре спортивных трансляций или экшн-фильмов: каждое быстрое движение будет выглядеть более плавным и четким.
Для передачи звука максимального качества используются технологии DolbyAudio, DTS и dbx-tv. Они обеспечивают качественное пространственное звучание при просмотре фильмов, телевизионных программ и другого мультимедийного контента. Специальная конструкция и высокая мощность динамиков дополнительно усиливают звуковой эффект.
Премиальные ULED-телевизоры Hisense серии U9A объединяют в себе современный внешний вид, удобство управления, высокое качество воспроизведения звука и самые современные технологии.