Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent
По атмосфере это – натуральный Нью-Йорк, но с восточным привкусом. Место, изобилующее небоскребами, гигантскими офисами, многоэтажными строениями из стекла и современных материалов, гигантские высотки с вертолетными площадками на крыше... Свое название район получил из-за Леванта — старинного средиземноморского государства, ставшего синонимом торговли.
Мощь и богатство района Левент напоминают: Стамбул – это не только туристическая столица Европы. Это еще и один из мировых бизнес-центров, аккумулирующий в себе миллиарды долларов. К тому же, турки никогда не забывают подчеркнуть статус и престиж района, в котором работают. Потому первое поле для гольфа в Стамбуле появилось именно в Левенте. Это был еще 1922 год, когда гольф в этой части Европы только-только начинал свое победное шествие спорта для миллионеров…
Пройтись по улицам Левента, широким и прямым – абсолютно американским, – полюбоваться на небоскребы, поглазеть на здания, в которых заключаются многомиллионные сделки, увидеть богатейших людей Турции и Европы, выходящих из своих современных офисов отдохнуть в парках и зонах релаксации... Все это возможно в стамбульском «Нью-Йорке».
К услугам гостей отеля Hyatt Centric Levent Istanbul 79 номеров различной категории, среди которых – «Люкс Crown» и «Президентский сьют». Просторные номера оформлены с использованием палисандровых или дубовых панелей и оснащены ЖК-телевизором Bang & Olufsen с 42-дюймовым экраном и полным пакетом кабельных каналов, а также каналами высокой четкости изображения и услугой платного заказа фильмов. Кроме того, в распоряжении гостей отделанная мрамором ванная комната со стеклянной душевой кабиной, тропическим душем и косметическими принадлежностями марки Le Labo.
В распоряжении гостей на территории отеля Hyatt Centric Levent Istanbul трехэтажный SPA-центр с крытым бассейном. В SPA-салоне Casia имеется сауна, паровая баня, снежная кабина и хаммам. Процедуры проводятся на английской косметике Elemis. Помимо этого, на территории отеля открыт фитнес-центр.
Пообщаться с друзьями и приятно провести время, наслаждаясь видом на просторный тропический аквариум, гостям предлагается в баре Gold.
Hyatt Centric – это бутик-отель для уникальных путешественников, где будет одинаково комфортно тем, кто приехал на деловую встречу или планирует посетить местные достопримечательности.
К услугам гостей отеля Hyatt Centric Levent Istanbul 79 номеров различной категории, среди которых — «Люкс Crown» и «Президентский сьют». Просторные номера оформлены с использованием палисандровых или дубовых панелей и оснащены ЖК-телевизором Bang & Olufsen с 42-дюймовым экраном и полным пакетом кабельных каналов, а также каналами высокой четкости изображения и услугой платного заказа фильмов. Кроме того, в распоряжении гостей отделанная мрамором ванная комната со стеклянной душевой кабиной, тропическим душем и косметическими принадлежностями марки Le Labo.
В распоряжении гостей на территории отеля Hyatt Centric Levent Istanbul трехэтажный SPA-центр с крытым бассейном. В SPA-салоне Casia имеется сауна, паровая баня, снежная кабина и хаммам. Процедуры проводятся на английской косметике Elemis. Помимо этого, на территории отеля открыт фитнес-центр.
Пообщаться с друзьями и приятно провести время, наслаждаясь видом на просторный тропический аквариум, гостям предлагается в баре Gold.
Hyatt Centric — это бутик-отель для уникальных путешественников, где будет одинаково комфортно тем, кто приехал на деловую встречу или планирует посетить местные достопримечательности.