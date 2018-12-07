Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent
  • Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent
  • Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent
  • Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent
  • Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent
Калейдоскоп

Где остановиться в Стамбуле: Hyatt Centric Levent

Атмосфера нью-йоркского даунтауна, европейский стиль и подлинно восточное гостеприимство: добро пожаловать в Левент!
7 декабря 2018 в 14:55
Отель Hyatt Centric Levent Istanbul расположен в оживленном деловом районе Левент – едва ли не самом престижном в европейской части Стамбула. Здесь масса небоскребов, офисов, торговых центров таких как Kanyon (в нескольких шагах от отеля Hyatt Centric Levent Istanbul), и Istinye Park (в 15 минутах езды). Расстояние до международного аэропорта имени Ататюрка составляет 25 км. На крыше отеля есть собственная вертолетная площадка, а прямо напротив входа – станция метро.  

Hyatt-Centric-Exterior-07.jpg
 
По атмосфере это – натуральный Нью-Йорк, но с восточным привкусом. Место, изобилующее небоскребами, гигантскими офисами, многоэтажными строениями из стекла и современных материалов, гигантские высотки с вертолетными площадками на крыше... Свое название район получил из-за Леванта — старинного средиземноморского государства, ставшего синонимом торговли.

Мощь и богатство района Левент напоминают: Стамбул – это не только туристическая столица Европы. Это еще и один из мировых бизнес-центров, аккумулирующий в себе миллиарды долларов. К тому же, турки никогда не забывают подчеркнуть статус и престиж района, в котором работают. Потому первое поле для гольфа в Стамбуле появилось именно в Левенте. Это был еще 1922 год, когда гольф в этой части Европы только-только начинал свое победное шествие спорта для миллионеров…

Пройтись по улицам Левента, широким и прямым – абсолютно американским, – полюбоваться на небоскребы, поглазеть на здания, в которых заключаются многомиллионные сделки, увидеть богатейших людей Турции и Европы, выходящих из своих современных офисов отдохнуть в парках и зонах релаксации... Все это возможно в стамбульском «Нью-Йорке».

Hyatt-Centric-Suite-111-03.jpg

  К услугам гостей отеля Hyatt Centric Levent Istanbul 79 номеров различной категории, среди которых – «Люкс Crown» и «Президентский сьют». Просторные номера оформлены с использованием палисандровых или дубовых панелей и оснащены ЖК-телевизором Bang & Olufsen с 42-дюймовым экраном и полным пакетом кабельных каналов, а также каналами высокой четкости изображения и услугой платного заказа фильмов. Кроме того, в распоряжении гостей отделанная мрамором ванная комната со стеклянной душевой кабиной, тропическим душем и косметическими принадлежностями марки Le Labo.
 
Hyatt-Centric-SPA-Turkish-Bath-02.jpg


В распоряжении гостей на территории отеля Hyatt Centric Levent Istanbul трехэтажный SPA-центр с крытым бассейном. В SPA-салоне Casia имеется сауна, паровая баня, снежная кабина и хаммам. Процедуры проводятся на английской косметике Elemis. Помимо этого, на территории отеля открыт фитнес-центр.

Пообщаться с друзьями и приятно провести время, наслаждаясь видом на просторный тропический аквариум, гостям предлагается в баре Gold.

Hyatt Centric – это бутик-отель для уникальных путешественников, где будет одинаково комфортно тем, кто приехал на деловую встречу или планирует посетить местные достопримечательности.

Тоже интересно

Берег турецкий

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Моряк заснял страшных обитателей морских глубин: их никто не видел
Моряк заснял страшных обитателей морских глубин: их никто не видел
Тоже интересно
Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
Золотая середина: путеводитель по Стамбулу
«Марс»: второй сезон — уже на канале National Geographic!
«Марс»: второй сезон — уже на канале National Geographic!