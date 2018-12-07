Российская неделя искусства LG Signature в ММОМА
Гостями первого дня-открытия стали представители российских медиа, архитекторы и дизайнеры интерьеров, а также послы и друзья бренда LG Signature и ММОМА: режиссер и продюсер Егор Кончаловский, танцор и хореограф Евгений Папунаишвили, дизайнер Галина Юдашкина, телеведущая Анфиса Чехова, Премьеры Большого театра Анна Тихомирова и Артем Овчаренко, ресторатор Уиллиам Ламберти, дизайнер и автор популярных кулинарных книг, издатель, бизнес-леди Ника Белоцерковская, Полина Киценко, писатель Александр Цыпкин, актриса Ольга Кабо, прославленный вратарь и DJ Руслан Нигматуллин. Оценить шедевры мирового искусства и эстетику передовой премиальной техники LG смогут также все желающие в часы открытого посещения выставки с 6 по 9 декабря 2018 года.
Выставка открыта для широкой публики 6 декабря (12:00 – 17:00), 7 и 8 декабря (12:00 – 15:00) и 9 декабря (12:00 – 21:00).Уникальная выставка Российской недели искусств LG Signature 2018 проходит в главном здании Московского Музея Современного искусства, историческом особняке 18 века (известном как дом промышленника Губина, построенного по проекту знаменитого русского архитектора Матвея Казакова) на Петровке, 25. Выбранные полотна из коллекции музея призваны отразить идею Мендини о поиске точки соединения объектов современного искусства и эстетику предметов LG Signature. Ультра-премиальный бренд LG Signature создан со стремлением остаться верным истинной сущности каждого продукта. Именно поэтому каждый из них представляет собой минималистичный шедевр, в котором заключен идеальный баланс между эстетикой и функциональностью.
Президент LG Electronics в России и странах СНГ г-н Иль Хван Ли отметил: «Ультрапремиальный бренд LG Signature был представлен в России в прошлом году под девизом «Искусство видеть суть». Мы продолжаем подчеркивать гармонию технологий и дизайна, давая возможность посетителям выставки почувствовать внутреннюю связь бренда с лучшими творениями современного искусства».
Исполнительный директор ММОМА, Василий Церетели, тоже прокомментировал открытие выставки: «LG Signature ArtWeek в ММОМА – это сочетание последних достижений в области передовых технологий и коллекции Московского музея современного искусства. Уникальный стиль выдающегося архитектора и дизайнера Алессандро Мендини, ставшим автором этой коллаборации, призван подчеркнуть эстетику минимализма и высокое качество продукции LG Signature. Произведения из коллекции ММОМА сочетаются с предметами LG Signature: в этом синтезе искусства и технологий зритель ощущает и минимализм продуктов, и многогранность шедевров. Техника LG Signature представлена в залах музея в виде своеобразных «тотемов»: рядом с работами Пиросмани, Штейнберга, Новикова, Пивоварова расположились объекты из линейки LG Signature. Российская неделя искусства LG в ММОМА призвана подчеркнуть точки соприкосновения между современным искусством и визуальной философией бренда».
Первыми продуктами линейки стали ультратонкий OLED-телевизор с технологиями совершенного цвета, элегантная стиральная машина с двумя барабанами, холодильник с функцией InstaView™ Door-in-Door® и футуристический климатический комплекс. На выставке будет также впервые в России будет выставлен винный шкаф, раннее представленный только на выставке IFA 2018.
OLED-телевизор LG Signature серии W, благодаря формату «Изображение на стене» – плавности контуров и тончайшему профилю панели, крепящемуся без зазоров к стене – подобен шедевру мирового искусства. OLED-телевизор воспроизводит глубокий черный и совершенные цвета благодаря 8 миллионам самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость. Эта технология раскрывает полную палитру цветов и проявляет скрытые детали, позволяя смотреть изображение в ярких красках. Сочетание Dolby Atmos® и Dolby Vision™ создает впечатления от просмотра фильмов, как если в это время вы находитесь в зале кинотеатра.
Корпус холодильника LG Signature выполнен из текстурированной стали, подчёркивая минималистичный стиль и безукоризненный внешний вид. Передняя панель дополнительной секции InstaView™ Door-in-Door® выполнена из тонированного стекла – если постучать дважды, оно становится прозрачным, и вы можете видеть содержимое холодильника не открывая дверцу, что предотвращает потерю холодного воздуха и обеспечивает энергосбережение.
Стиральная машина LG Signature оснащена двумя отдельными барабанами - большим и мини в основании - теперь можно стирать разные вещи как одновременно, так и независимо друг от друга. Функция стирки паром помогает без усилий и моющих средств очистить одежду, удалить аллергены и неприятные запахи. Уникальный круглый ЖК-дисплей на основном барабане позволяет с легкостью и удобством управлять машиной как смартфоном.
Климатический комплекс LG Signature в зимний период помогает заботить о степени увлажненности кожи, а в летний устраняет аллергены, обеспечивая обработанный ультрафиолетом увлажненный, очищенный и ионизированный воздух. Его прозрачная панель позволяет наблюдать как происходит процесс очистки воздуха, а капли на ней создают ощущение теплого летнего дождя.
Винный шкаф LG Signature, вместимостью до 65 бутылок, благодаря нескольким тепловым режимам, создает идеальные условия для одновременного хранения разных видов вина и шампанского. Два выдвижных ящика с настраиваемой температурой под морозильное или холодильное отделение позволяют хранить такие продукты как сыры, мясные изделия, готовые блюда, а также напитки. Специальная функция автоматического подъема корзины в нижнем ящике сделает доступ к продуктам быстрее и удобнее. Винный шкаф оборудован модулем распознавания голоса, автоматически открывающейся дверью и функцией включения подсветки, которая позволяет заглянуть внутрь шкафа сквозь затемненное стекло, не открывая дверцу и препятствуя тем самым созданию нежелательных колебаний температуры и попаданию солнечного света.
В рамках «Российской недели искусства LG Signature» гости смогут познакомиться с масштабным проектом, подготовленным ММОМА – первой в России крупной персональной выставкой Жака Липшица (1891 – 1973), одного из важнейших скульпторов XX века, представителя круга художников «Парижской школы», воплотившего в своем творчестве принципы кубизма. Скульптуры Жака Липшица наравне с работами таких мастеров, как Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, ознаменовали рождение нового искусства и вошли в собрания крупнейших музеев мира.
Для работы над проектом был привлечен профессор Косме Де Бараньяно, бывший директор Института современного искусства Валенсии и заместитель директора Центра искусств королевы Софии в Мадриде, куратор мирового уровня и знаток творчества Липшица, он курировал более 70 проектов, в том числе выставки Альберто Джакометти, Эдуардо Чильида, Филиппа Густона, Макса Бекмана, Пабло Пикассо и др. В экспозицию вошли более 100 работ скульптора, включая экспонаты из Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Израильского музея в Иерусалиме, Фонда Жака и Юллы Липшиц, Музея истории Иерусалима в Париже, галерее Мальборо в Цюрихе и Нью-Йорке, а также частных собраний Европы и США.
Уникальная выставка Российской недели искусств LG Signature 2018 проходит в главном здании Московского Музея Современного искусства, историческом особняке 18 века (известном как дом промышленника Губина, построенного по проекту знаменитого русского архитектора Матвея Казакова) на Петровке, 25. Выбранные полотна из коллекции музея призваны отразить идею Мендини о поиске точки соединения объектов современного искусства и эстетику предметов LG Signature. Ультра-премиальный бренд LG Signature создан со стремлением остаться верным истинной сущности каждого продукта. Именно поэтому каждый из них представляет собой минималистичный шедевр, в котором заключен идеальный баланс между эстетикой и функциональностью.
Президент LG Electronics в России и странах СНГ г-н Иль Хван Ли отметил: «Ультрапремиальный бренд LG Signature был представлен в России в прошлом году под девизом «Искусство видеть суть». Мы продолжаем подчеркивать гармонию технологий и дизайна, давая возможность посетителям выставки почувствовать внутреннюю связь бренда с лучшими творениями современного искусства».
Исполнительный директор ММОМА, Василий Церетели, тоже прокомментировал открытие выставки: «LG Signature ArtWeek в ММОМА — это сочетание последних достижений в области передовых технологий и коллекции Московского музея современного искусства. Уникальный стиль выдающегося архитектора и дизайнера Алессандро Мендини, ставшим автором этой коллаборации, призван подчеркнуть эстетику минимализма и высокое качество продукции LG Signature. Произведения из коллекции ММОМА сочетаются с предметами LG Signature: в этом синтезе искусства и технологий зритель ощущает и минимализм продуктов, и многогранность шедевров. Техника LG Signature представлена в залах музея в виде своеобразных «тотемов»: рядом с работами Пиросмани, Штейнберга, Новикова, Пивоварова расположились объекты из линейки LG Signature. Российская неделя искусства LG в ММОМА призвана подчеркнуть точки соприкосновения между современным искусством и визуальной философией бренда».
Первыми продуктами линейки стали ультратонкий OLED-телевизор с технологиями совершенного цвета, элегантная стиральная машина с двумя барабанами, холодильник с функцией InstaView™ Door-in-Door® и футуристический климатический комплекс. На выставке будет также впервые в России будет выставлен винный шкаф, раннее представленный только на выставке IFA 2018.
OLED-телевизор LG Signature серии W, благодаря формату «Изображение на стене» — плавности контуров и тончайшему профилю панели, крепящемуся без зазоров к стене — подобен шедевру мирового искусства. OLED-телевизор воспроизводит глубокий черный и совершенные цвета благодаря 8 миллионам самоподсвечивающихся пикселей, каждый из которых может самостоятельно регулировать собственную яркость. Эта технология раскрывает полную палитру цветов и проявляет скрытые детали, позволяя смотреть изображение в ярких красках. Сочетание Dolby Atmos® и Dolby Vision™ создает впечатления от просмотра фильмов, как если в это время вы находитесь в зале кинотеатра.
Корпус холодильника LG Signature выполнен из текстурированной стали, подчёркивая минималистичный стиль и безукоризненный внешний вид. Передняя панель дополнительной секции InstaView™ Door-in-Door® выполнена из тонированного стекла — если постучать дважды, оно становится прозрачным, и вы можете видеть содержимое холодильника не открывая дверцу, что предотвращает потерю холодного воздуха и обеспечивает энергосбережение.
Стиральная машина LG Signature оснащена двумя отдельными барабанами — большим и мини в основании — теперь можно стирать разные вещи как одновременно, так и независимо друг от друга. Функция стирки паром помогает без усилий и моющих средств очистить одежду, удалить аллергены и неприятные запахи. Уникальный круглый ЖК-дисплей на основном барабане позволяет с легкостью и удобством управлять машиной как смартфоном.
Климатический комплекс LG Signature в зимний период помогает заботить о степени увлажненности кожи, а в летний устраняет аллергены, обеспечивая обработанный ультрафиолетом увлажненный, очищенный и ионизированный воздух. Его прозрачная панель позволяет наблюдать как происходит процесс очистки воздуха, а капли на ней создают ощущение теплого летнего дождя.
Винный шкаф LG Signature, вместимостью до 65 бутылок, благодаря нескольким тепловым режимам, создает идеальные условия для одновременного хранения разных видов вина и шампанского. Два выдвижных ящика с настраиваемой температурой под морозильное или холодильное отделение позволяют хранить такие продукты как сыры, мясные изделия, готовые блюда, а также напитки. Специальная функция автоматического подъема корзины в нижнем ящике сделает доступ к продуктам быстрее и удобнее. Винный шкаф оборудован модулем распознавания голоса, автоматически открывающейся дверью и функцией включения подсветки, которая позволяет заглянуть внутрь шкафа сквозь затемненное стекло, не открывая дверцу и препятствуя тем самым созданию нежелательных колебаний температуры и попаданию солнечного света.
В рамках «Российской недели искусства LG Signature» гости смогут познакомиться с масштабным проектом, подготовленным ММОМА — первой в России крупной персональной выставкой Жака Липшица (1891 — 1973), одного из важнейших скульпторов XX века, представителя круга художников «Парижской школы», воплотившего в своем творчестве принципы кубизма. Скульптуры Жака Липшица наравне с работами таких мастеров, как Пабло Пикассо и Амедео Модильяни, ознаменовали рождение нового искусства и вошли в собрания крупнейших музеев мира.
Для работы над проектом был привлечен профессор Косме Де Бараньяно, бывший директор Института современного искусства Валенсии и заместитель директора Центра искусств королевы Софии в Мадриде, куратор мирового уровня и знаток творчества Липшица, он курировал более 70 проектов, в том числе выставки Альберто Джакометти, Эдуардо Чильида, Филиппа Густона, Макса Бекмана, Пабло Пикассо и др. В экспозицию вошли более 100 работ скульптора, включая экспонаты из Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Израильского музея в Иерусалиме, Фонда Жака и Юллы Липшиц, Музея истории Иерусалима в Париже, галерее Мальборо в Цюрихе и Нью-Йорке, а также частных собраний Европы и США.