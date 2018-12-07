Где встретить сказочный Новый год
Обладатель титула «лучший отель в горах», Сочи Марриотт Красная Поляна предлагает отличные зимние праздничные развлечения.
Промо
7 декабря 2018 в 17:29
Заснеженные пейзажи Кавказских гор, яркие новогодние украшения и пряный аромат корицы создают поистине праздничную атмосферу на уютных улочках курорта Горки Город. В самом центре курорта расположился отель крупной международной сети Сочи Марриотт Красная Поляна.
В инфраструктуру отеля входят 428 номеров различной категории, включая элегантные люксы и просторные семейные апартаменты, роскошный спа-центр, рестораны, просторный детский клуб с аниматорами, бутики, собственный прокат горнолыжного оборудования и все необходимое для отличного отдыха всей семьей. Именно поэтому в этом году Сочи Марриотт Красная Поляна был признан самым лучшим в Европе отелем в горах, получив престижную международную премию World Luxury Hotel Awards.
В этот Новый год гостей ждет особенное театрализованное шоу с участием иллюзионистов «Тайный клуб мистера Марриотта» в ресторане итальянской кухни L’Olivo. А ресторан The River café приглашает на яркую VIP-вечеринку «River Super Star Night», где каждый может почувствовать себя настоящей знаменитостью. На протяжении всей ночи ведущий и гости будут определять, кто достоин звания суперзвезды – победитель получит заветную статуэтку.
В первый день наступившего года за положительными эмоциями можно отправляться на склоны, затем в спа-центр Soul Spa или открытый подогреваемый бассейн с видом на горы. Отличным завершением прекрасного дня станет поход в ресторан отеля, где мастерски соединены средиземноморская кухня и насыщенная кухня региона.
В инфраструктуру отеля входят 428 номеров различной категории, включая элегантные люксы и просторные семейные апартаменты, роскошный спа-центр, рестораны, просторный детский клуб с аниматорами, бутики, собственный прокат горнолыжного оборудования и все необходимое для отличного отдыха всей семьей. Именно поэтому в этом году Сочи Марриотт Красная Поляна был признан самым лучшим в Европе отелем в горах, получив престижную международную премию World Luxury Hotel Awards.
В этот Новый год гостей ждет особенное театрализованное шоу с участием иллюзионистов «Тайный клуб мистера Марриотта» в ресторане итальянской кухни L’Olivo. А ресторан The River café приглашает на яркую VIP-вечеринку «River Super Star Night», где каждый может почувствовать себя настоящей знаменитостью. На протяжении всей ночи ведущий и гости будут определять, кто достоин звания суперзвезды – победитель получит заветную статуэтку.
В первый день наступившего года за положительными эмоциями можно отправляться на склоны, затем в спа-центр Soul Spa или открытый подогреваемый бассейн с видом на горы. Отличным завершением прекрасного дня станет поход в ресторан отеля, где мастерски соединены средиземноморская кухня и насыщенная кухня региона.