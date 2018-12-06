Телеканалы National Geographic и Nat Geo Wild номинированы на премию «Большая цифра»
В одной из главных премий в сфере телевидения приняли участие каналы Nat Geo Wild и National Geographic, рассказывающие о красоте дикой природы и новых открытиях в самых разных сферах. Скорее выбирайте своего фаворита и голосуйте!
6 декабря 2018 в 14:45
Проект объединяет ключевых игроков рынка и способствует популяризации новых технологий, услуг и контента среди операторов и абонентов сетей многоканального цифрового ТВ. В Жюри Национальной Премии входят журналисты, эксперты в области телерадиовещания, общественные деятели и представители ТВ операторов. Председатель Жюри Премии – Анатолий Григорьевич Лысенко, президент Международной Академии Телевидения и Радио, Генеральный директор Общественного Телевидения.
Зрители также могут внести свой вклад в результаты голосования!
Проходите по ссылке https://bigdigit.ru/poll/voting, авторизуйтесь через одну из соцсетей и выбирайте любимый канал в каждой номинации (голосовать можно один раз в сутки).
National Geographic претендует на звание лучшего «Документально-познавательного телеканала». Nat Geo Wild заявлен в категории «Телеканал по интересам: Живая природа».
Достаточно зайти на сайт, нажать кнопку «голосовать» и сделать свой выбор.
О каналахNational Geographic приглашает своих зрителей задуматься над возможностью познавать мир посредством телевидения. В этом ему помогают новые, познавательные и новаторские программы, такие как «Марс», «Через миллион лет», «Неизвестная планета Земля», «Гений». Заинтересовывая зрителей, эти программы позволяют расширить границы знания и понимания многих явлений и событий на земле, побуждая более глубоко задуматься о мире, в котором мы живем.
Nat Geo Wild открывает возможность познакомиться с самыми редкими и интересными проявлениями жизни в мире дикой природы. Пользуясь непревзойденной репутацией, благодаря высокому качеству кино и фото технологий, телеканал Nat Geo Wild сосредоточил все свои усилия на том, чтобы представлять и делать визуально доступными для зрителей уникальные исследования мира природы со всем его многообразием и удивительными обитателями.