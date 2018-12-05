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  • Откройте для себя новый уровень комфорта в полёте вместе с Hainan Airlines!
  • Откройте для себя новый уровень комфорта в полёте вместе с Hainan Airlines!
Калейдоскоп

Откройте для себя новый уровень комфорта в полёте вместе с Hainan Airlines!

Регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин на комфортабельных Boeing 787-Dreamliner.
5 декабря 2018 в 18:55

Авиакомпания Hainan Airlines рада предложить своим пассажирам лучший сервис на регулярных рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Пекин!

С начала зимнего расписания (28 октября – 30 марта) рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Boeing 787-Dreamliner. Это уникальная возможность для пассажиров насладиться высоким уровнем нашего сервиса и испытать комфорт авиалайнера Boeing 787-Dreamliner на рейсах из России в Китай!

Стоит отметить, что усовершенствования Boeing 787-Dreamliner включают самые большие в отрасли иллюминаторы, более чистый, влажный воздух, а также более высокое давление в салоне, что повышает уровень комфорта. Увеличенные багажные полки, в которых хватит места для багажа всех пассажиров, мягкое светодиодное освещение, а также технология, позволяющая выявлять и ослабить действие турбулентности, обеспечивая более плавный ход.

Рейсы из Москвы в Пекин вылетают по вторникам и субботам в 21:55 (GMT+3) и прилетают в Пекин в 10:20 утра на следующий день (GMT+8). Из Санкт-Петербурга рейсы вылетают по средам 21:55 (GMT+3) и прилетают в Пекин в 10:20 утра на следующий день (GMT+8)

Для пассажиров бизнес-класса авиакомпания Hainan Airlines бесплатно предоставляет услугу трансфера в/из аэропорта на автомобилях представительского класса в Москве, Санкт-Петербурге и Пекине. Удобные кресла в бизнес-классе, которые раскладываются в горизонтальную кровать, позволяют хорошо отдохнуть и выспаться во время полёта.

  • Откройте для себя новый уровень комфорта в полёте вместе с Hainan Airlines!

В салоне экономического класса установлены комфортные кресла с достаточным пространством для ног, в каждом кресле встроена индивидуальная система развлечений на разных языках (включая русский).

На дальнемагистральных рейсах продолжительностью более семи часов пассажирам бизнес и эконом-класса предоставляется как минимум двухразовое питание. Можно выбрать блюда как китайской, так и европейской кухни, а если вам нужно специальное питание – его можно заказать на сайте авиакомпании бесплатно, но не позднее чем за 24 часа до вылета. 

На рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга пассажирам предоставлена увеличенная норма провоза бесплатного багажа:
- для эконом-класса: 2 места багажа по 23кг каждое + 10кг ручная кладь.
- для бизнес-класса: 2 места багажа по 32кг каждое + 2 единицы ручной клади по 10кг каждая.

  • Откройте для себя новый уровень комфорта в полёте вместе с Hainan Airlines!

Дополнительным бонусом для граждан РФ при путешествии транзитом через Пекин в любую третью страну, а также в Гонконг или Макао действует безвизовый транзит в течение 144 часов – вы сможете воспользоваться стоповером (бесплатной остановкой) и посетить достопримечательности Пекина!

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