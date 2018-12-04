S7 Airlines отправила в космос инопланетное шоу «Посетите Землю»
S7 Airlines в формате радиосигнала отправила первое инопланетное шоу «Посетите Землю» в космос, в направлении потенциально обитаемой экзопланеты. В послании собраны все шесть серий документального гида, приглашающего зрителей отправиться в путешествие, увидеть, попробовать и испытать все лучшее, что есть на нашей планете: Природу, Еду, Любовь, Вечеринки, Спорт, Искусство.
Для запуска сигнала в режиме передатчика был использован радиотелескоп НИИ Радиоэлектроники МГТУ им. Н. Э. Баумана, а его целью стала экзопланета Gliese 581c, открытая в 2007 году и занимающая первое место в списке потенциально обитаемых планет. Система находится на расстоянии 20 световых лет от нашей планеты — это означает, что сообщение будет получено адресатами ровно через 20 лет.
Посмотреть инопланетное шоу можно на YouTube-канале S7 Airlines. Режиссером сериала стал молодой канадец Маккензи Шепард, обладатель премии Young Director Awards каннского фестиваля в 2016 году, озвучил все серии шоу Дмитрий Сыендук.