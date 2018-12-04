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Калейдоскоп

S7 Airlines отправила в космос инопланетное шоу «Посетите Землю»

«Висит себе в космосе такая Земля, и никто во Вселенной, кроме людей, не знает, какая она крутая. Разве это справедливо?» — подумали в авиакомпании S7 Airlines и сняли целый сериал про нашу планету, а потом запустили его к экзопланете в надежде привлечь внеземных туристов.
4 декабря 2018 в 13:30
  • S7 Airlines отправила в космос инопланетное шоу «Посетите Землю»

S7 Airlines в формате радиосигнала отправила первое инопланетное шоу «Посетите Землю» в космос, в направлении потенциально обитаемой экзопланеты. В послании собраны все шесть серий документального гида, приглашающего зрителей отправиться в путешествие, увидеть, попробовать и испытать все лучшее, что есть на нашей планете: Природу, Еду, Любовь, Вечеринки, Спорт, Искусство.

Для запуска сигнала в режиме передатчика был использован радиотелескоп НИИ Радиоэлектроники МГТУ им. Н. Э. Баумана, а его целью стала экзопланета Gliese 581c, открытая в 2007 году и занимающая первое место в списке потенциально обитаемых планет. Система находится на расстоянии 20 световых лет от нашей планеты — это означает, что сообщение будет получено адресатами ровно через 20 лет.


Посмотреть инопланетное шоу можно на YouTube-канале S7 Airlines. Режиссером сериала стал молодой канадец Маккензи Шепард, обладатель премии Young Director Awards каннского фестиваля в 2016 году, озвучил все серии шоу Дмитрий Сыендук.


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