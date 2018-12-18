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  • Audio-Technica: наушники для спорта и путешествий
  • Audio-Technica: наушники для спорта и путешествий
Калейдоскоп

Audio-Technica: наушники для спорта и путешествий

Беспроводные модели наушников с шумоподавлением удобны при активном образе жизни.
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18 декабря 2018 в 12:28
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Японская компания Audio-Technica – один из ведущих производителей мирового уровня в сфере производства высококачественного звукового оборудования. Особую известность ей принесли наушники, задающие самые высокие отраслевые стандарты по качеству звучания. Они обеспечивают максимальный комфорт во время продолжительного прослушивания. Каждая модель Audio-Technica сочетает в себе новейшие технологические достижения и неповторимый дизайн. Вот несколько из них.

ATH-ANC40BT – Bluetooth гарнитура имеет конструкцию с шейным ободом, позволяя наслаждаться музыкой без проводов. У такой конструкции ряд преимуществ: это и крупная батарея, обеспечивающая долгое время работы, и удачное расположение микрофона, делающее слышимость при телефонном разговоре кристально чистой, и удобное расположение органов управления, и возможность временно извлечь наушник, не рискуя потерять его или запутаться в проводах. Система активного шумоподавления прекрасно справляется с фоновыми шумами, обеспечивая другой уровень комфорта и снижая утомляемость. 
  • Audio-Technica: наушники для спорта и путешествий
 
Не обойдены вниманием и музыкальные возможности – это в традициях Audio-Technica. К услугам меломана современный кодек Qualcomm aptX, крупные драйверы наушников и мощный усилитель. В режиме Bluetooth + шумоподавление наушники работают 8 часов, только Bluetooth — 13 часов. На практике это означает необходимость зарядки примерно раз в неделю.


Полноразмерные наушники ANC700BT могут выступать сразу в двух ролях. В беспроводном режиме это мечта путешественника. Удобная посадка, долгое время работы и блестящая работа системы шумоподавления, использующей сразу четыре контрольных микрофона – всё это сделает вашу поездку легкой и приятной. А при необходимости, складная конструкция сэкономит место в сумке и убережет наушники от повреждений при перевозке.

  • Audio-Technica: наушники для спорта и путешествий

  
Вторая роль – полноценные Hi-Fi наушники, способные воспроизводить записи высокого разрешения при проводном подключении. Если вы меломан, вы оцените натуральное звучание с богатым басом и точнейшим воспроизведением мельчайших музыкальных нюансов. Эти наушники прекрасно будут себя чувствовать в паре не только со смартфоном, но и с более продвинутыми источниками вроде Hi-Fi плееров или домашних аудиосистем.

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