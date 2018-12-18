Audio-Technica: наушники для спорта и путешествий
ATH-ANC40BT – Bluetooth гарнитура имеет конструкцию с шейным ободом, позволяя наслаждаться музыкой без проводов. У такой конструкции ряд преимуществ: это и крупная батарея, обеспечивающая долгое время работы, и удачное расположение микрофона, делающее слышимость при телефонном разговоре кристально чистой, и удобное расположение органов управления, и возможность временно извлечь наушник, не рискуя потерять его или запутаться в проводах. Система активного шумоподавления прекрасно справляется с фоновыми шумами, обеспечивая другой уровень комфорта и снижая утомляемость.
Не обойдены вниманием и музыкальные возможности – это в традициях Audio-Technica. К услугам меломана современный кодек Qualcomm aptX, крупные драйверы наушников и мощный усилитель. В режиме Bluetooth + шумоподавление наушники работают 8 часов, только Bluetooth — 13 часов. На практике это означает необходимость зарядки примерно раз в неделю.
Полноразмерные наушники ANC700BT могут выступать сразу в двух ролях. В беспроводном режиме это мечта путешественника. Удобная посадка, долгое время работы и блестящая работа системы шумоподавления, использующей сразу четыре контрольных микрофона – всё это сделает вашу поездку легкой и приятной. А при необходимости, складная конструкция сэкономит место в сумке и убережет наушники от повреждений при перевозке.
Вторая роль – полноценные Hi-Fi наушники, способные воспроизводить записи высокого разрешения при проводном подключении. Если вы меломан, вы оцените натуральное звучание с богатым басом и точнейшим воспроизведением мельчайших музыкальных нюансов. Эти наушники прекрасно будут себя чувствовать в паре не только со смартфоном, но и с более продвинутыми источниками вроде Hi-Fi плееров или домашних аудиосистем.
Полноразмерные наушники ANC700BT могут выступать сразу в двух ролях. В беспроводном режиме это мечта путешественника. Удобная посадка, долгое время работы и блестящая работа системы шумоподавления, использующей сразу четыре контрольных микрофона — всё это сделает вашу поездку легкой и приятной. А при необходимости, складная конструкция сэкономит место в сумке и убережет наушники от повреждений при перевозке.
Вторая роль — полноценные Hi-Fi наушники, способные воспроизводить записи высокого разрешения при проводном подключении. Если вы меломан, вы оцените натуральное звучание с богатым басом и точнейшим воспроизведением мельчайших музыкальных нюансов. Эти наушники прекрасно будут себя чувствовать в паре не только со смартфоном, но и с более продвинутыми источниками вроде Hi-Fi плееров или домашних аудиосистем.