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Казахстан, озеро Имантау. Как вы думаете, что общего между Амазонской низменностью и Северо-Казахстанской областью? Одну называют легкими земного шара за самый влажный климат на Земле, другую — легкими Казахстана за воздух, который чист, как в операционной.
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Казахстан, озеро Шалкар. Озеро Шалкар — единственное соленое озеро среди тысяч озер на севере Казахстана. По химическому составу вода здесь практически такая же, как в Черном море. Шалкар очень богат водорослями, фитопланктоном и разнообразием мелких особей подводного мира. А глина на побережье озера является лечебной. Можно успешно лечить с ее помощью многие недуги, такие как полиартрит, артрит, чесотка, остеохондроз и другие заболевания.
Северного Казахстана притягательная красота
Вся эта красота – щедрый подарок природы людям, живущим и отдыхающим здесь.
В безбрежное раздолье Северного Казахстана нельзя не влюбиться с первого взгляда. Тут природа врачует сердце и душу лучше всяких светил медицины. В регионе комфортно себя чувствуют люди, флора и фауна. Безветренная мягкая зима, теплое спокойное лето, ранняя весна и долгая красивая осень вдохновляют поэтов, художников и фотографов.
Удивительно, но факт: в регионе находится около 2,5 тысячи мелких и крупных озер, что считается чрезвычайно редким природным явлением. Путешественники несказанно радуются этому обстоятельству, а местные жители – вдвойне. Где еще найдешь такие благоприятные условия для рыболовства и пчеловодства? И не случайно, именно сюда со всего Казахстана, и не только, приезжают за вкусными продуктами – свежайшей рыбой и целебным медом.
Особенно любят туристы бывать в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, где находятся два красивейших озера – Имантау и Шалкар. Это в прямом смысле уникальный природный оазис среди степей. Лучший отдых трудно себе и представить! Поставив палатку под открытым небом, можно наслаждаться ароматами трав, внимая звукам живой природы.
Пребывание в Айыртауском районе оставляет незабываемые впечатления. Здесь много познавательного для тех, кто интересуется историей края: историко-мемориальный комплекс, посвященный героям Агынтай и Карасай, стойбище Айганым ханша и музей Чокана Валиханова.
С каждым годом Северный Казахстан становится все популярнее. В прошлом году по сравнению с 2016-м число желающих отдохнуть здесь увеличилось на 56%. Причем едут не только казахстанцы, но и туристы из России, Китая, Турции и Германии. А отдохнуть с комфортом и удовольствием есть где. Если брать в целом Имантау, Шалкар и Зеренду, то здесь расположено 37 баз отдыха. Только в этом году тут отдохнуло около 300 тысяч человек.
К сожалению, эти благодатные места по-настоящему еще не открыты казаxстанцами, живущими в других регионах. Зарубежные туристы в этом крае бывают чаще, чем местные. И теперь этот пробел устранен.
Своеобразным подарком для всех желающих своими глазами увидеть эти прекрасные места стал электропоезд «Астана – Кокшетау – Володар», введенный решением Правительства РК. Шесть часов в пути – и ты уже на побережье озер Имантау и Шалкар, где можно позагорать и провести время с пользой для души и тела. Вскоре добраться сюда без проблем можно будет и на автомобиле. Притоку туристов будет способствовать не только модернизация дорог, которая ведется повсеместно, но и целенаправленная реализация плана по развитию региона, что, несомненно, создаст комфортные условия для желающих увидеть эти прекрасные края из разных стран мира.
Множество открытий ждет здесь путешественников. Северо-Восточный край – это богатство растительного и животного мира. Только представьте: здесь произрастает 1500 видов растений, насчитывается 2000 видов насекомых, 20 видов рыб, 25 видов пресмыкающихся, 200 видов птиц, а уж дикие животные – это, что называется, особая песня. Привольно в этих краях чувствует себя марал, косуля, медведь, волк, кабан, заяц, барсук, лиса... Перечислять можно и дальше.
Впечатляет и территория края, которая на юге и западе смыкается с ковыльными степями Сарыарки, гранича с Костанайской и Акмолинской областями нашей республики, а на севере и востоке – с Курганской, Тюменской и Омскими областями Российской Федерации.
Пребывание в Айыртауском районе оставляет незабываемые впечатления. Здесь много познавательного для тех, кто интересуется историей края: историко-мемориальный комплекс, посвященный героям Агынтай и Карасай, стойбище Айганым ханша и музей Чокана Валиханова.
С каждым годом Северный Казахстан становится все популярнее. В прошлом году по сравнению с 2016-м число желающих отдохнуть здесь увеличилось на 56%. Причем едут не только казахстанцы, но и туристы из России, Китая, Турции и Германии. А отдохнуть с комфортом и удовольствием есть где. Если брать в целом Имантау, Шалкар и Зеренду, то здесь расположено 37 баз отдыха. Только в этом году тут отдохнуло около 300 тысяч человек.
К сожалению, эти благодатные места по-настоящему еще не открыты казаxстанцами, живущими в других регионах. Зарубежные туристы в этом крае бывают чаще, чем местные. И теперь этот пробел устранен.
Своеобразным подарком для всех желающих своими глазами увидеть эти прекрасные места стал электропоезд «Астана — Кокшетау — Володар», введенный решением Правительства РК. Шесть часов в пути — и ты уже на побережье озер Имантау и Шалкар, где можно позагорать и провести время с пользой для души и тела. Вскоре добраться сюда без проблем можно будет и на автомобиле. Притоку туристов будет способствовать не только модернизация дорог, которая ведется повсеместно, но и целенаправленная реализация плана по развитию региона, что, несомненно, создаст комфортные условия для желающих увидеть эти прекрасные края из разных стран мира.
Множество открытий ждет здесь путешественников. Северо-Восточный край - это богатство растительного и животного мира. Только представьте: здесь произрастает 1500 видов растений, насчитывается 2000 видов насекомых, 20 видов рыб, 25 видов пресмыкающихся, 200 видов птиц, а уж дикие животные — это, что называется, особая песня. Привольно в этих краях чувствует себя марал, косуля, медведь, волк, кабан, заяц, барсук, лиса… Перечислять можно и дальше.
Впечатляет и территория края, которая на юге и западе смыкается с ковыльными степями Сарыарки, гранича с Костанайской и Акмолинской областями нашей республики, а на севере и востоке — с Курганской, Тюменской и Омскими областями Российской Федерации.