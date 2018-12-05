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  • Северного Казахстана притягательная красота
    Казахстан, озеро Имантау. Как вы думаете, что общего между Амазонской низменностью и Северо-Казахстанской областью? Одну называют легкими земного шара за самый влажный климат на Земле, другую — легкими Казахстана за воздух, который чист, как в операционной.
  • Северного Казахстана притягательная красота
  • Северного Казахстана притягательная красота
    Казахстан, озеро Шалкар. Озеро Шалкар — единственное соленое озеро среди тысяч озер на севере Казахстана. По химическому составу вода здесь практически такая же, как в Черном море. Шалкар очень богат водорослями, фитопланктоном и разнообразием мелких особей подводного мира. А глина на побережье озера является лечебной. Можно успешно лечить с ее помощью многие недуги, такие как полиартрит, артрит, чесотка, остеохондроз и другие заболевания.
Калейдоскоп

Северного Казахстана притягательная красота

Густые леса, хрустально-прозрачные родники игривы, как смех девушки. Нельзя оторвать взгляда и от безбрежного моря сочного разнотравья, колышащегося от дуновения свежего ветра, наполненного цветочными и хвойными ароматами. Любуешься ими, и сердце замирает от встречи с первозданной красотой. Так и хочется воскликнуть: «Вот он — настоящий рай!»
5 декабря 2018 в 18:37
Уникальный климат и чудодейственная энергетика, которая витает здесь, наполняет человека живительной силой с первых минут пребывания, заряжает позитивом и дарит незабываемые впечатления с первых минут. Окружающий ландшафт настолько прекрасен, что любоваться им хочется бесконечно. В пору весеннего цветения, летом, благодатной осенью и снежной зимой. Чудесная мозаика из рек и озер, лесов и лугов настолько разнообразна и уникальна, что возвращаться в этот край хочется вновь и вновь.

Вся эта красота – щедрый подарок природы людям, живущим и отдыхающим здесь.

В безбрежное раздолье Северного Казахстана нельзя не влюбиться с первого взгляда. Тут природа врачует сердце и душу лучше всяких светил медицины. В регионе комфортно себя чувствуют люди, флора и фауна. Безветренная мягкая зима, теплое спокойное лето, ранняя весна и долгая красивая осень вдохновляют поэтов, художников и фотографов.

Удивительно, но факт: в регионе находится около 2,5 тысячи мелких и крупных озер, что считается чрезвычайно редким природным явлением. Путешественники несказанно радуются этому обстоятельству, а местные жители – вдвойне. Где еще найдешь такие благоприятные условия для рыболовства и пчеловодства? И не случайно, именно сюда со всего Казахстана, и не только, приезжают за вкусными продуктами – свежайшей рыбой и целебным медом.
  • Северного Казахстана притягательная красота
    Ежегодно от североказахстанцев на склады страны поступает 30% зерна. 40% берез, растущих в республике, также принадлежат этому удивительному краю.

Особенно любят туристы бывать в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, где находятся два красивейших озера – Имантау и Шалкар. Это в прямом смысле уникальный природный оазис среди степей. Лучший отдых трудно себе и представить! Поставив палатку под открытым небом, можно наслаждаться ароматами трав, внимая звукам живой природы.

Пребывание в Айыртауском районе оставляет незабываемые впечатления. Здесь много познавательного для тех, кто интересуется историей края: историко-мемориальный комплекс, посвященный героям Агынтай и Карасай, стойбище Айганым ханша и музей Чокана Валиханова.

С каждым годом Северный Казахстан становится все популярнее. В прошлом году по сравнению с 2016-м число желающих отдохнуть здесь увеличилось на 56%. Причем едут не только казахстанцы, но и туристы из России, Китая, Турции и Германии. А отдохнуть с комфортом и удовольствием есть где. Если брать в целом Имантау, Шалкар и Зеренду, то здесь расположено 37 баз отдыха. Только в этом году тут отдохнуло около 300 тысяч человек.

К сожалению, эти благодатные места по-настоящему еще не открыты казаxстанцами, живущими в других регионах. Зарубежные туристы в этом крае бывают чаще, чем местные. И теперь этот пробел устранен.
  • Северного Казахстана притягательная красота
    Казахстан, сопка «Два брата». Сопка «Два брата» расположена в 12 километрах западнее села Айыртау. Две сопки имеют общую седловину, которая разделяет их на высоте 300 метров. Стоит подняться на пик «Два брата», как взору откроется более десяти озер, красующихся среди бескрайних лесов и рощ.

Своеобразным подарком для всех желающих своими глазами увидеть эти прекрасные места стал электропоезд «Астана – Кокшетау – Володар», введенный решением Правительства РК. Шесть часов в пути – и ты уже на побережье озер Имантау и Шалкар, где можно позагорать и провести время с пользой для души и тела. Вскоре добраться сюда без проблем можно будет и на автомобиле. Притоку туристов будет способствовать не только модернизация дорог, которая ведется повсеместно, но и целенаправленная реализация плана по развитию региона, что, несомненно, создаст комфортные условия для желающих увидеть эти прекрасные края из разных стран мира.

Множество открытий ждет здесь путешественников. Северо-Восточный край – это богатство растительного и животного мира. Только представьте: здесь произрастает 1500 видов растений, насчитывается 2000 видов насекомых, 20 видов рыб, 25 видов пресмыкающихся, 200 видов птиц, а уж дикие животные – это, что называется, особая песня. Привольно в этих краях чувствует себя марал, косуля, медведь, волк, кабан, заяц, барсук, лиса... Перечислять можно и дальше.
  • Северного Казахстана притягательная красота

Впечатляет и территория края, которая на юге и западе смыкается с ковыльными степями Сарыарки, гранича с Костанайской и Акмолинской областями нашей республики, а на севере и востоке – с Курганской, Тюменской и Омскими областями Российской Федерации.

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