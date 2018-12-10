«Победа» открывает новый рейс по маршруту Москва-Палермо
В Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации состоялась презентация нового прямого перелета по маршруту Москва-Палермо, выполняемого авиакомпанией «Победа».
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10 декабря 2018 в 14:15
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Италия является одним из самых популярных направлений для авиакомпании «Победа»: из Москвы рейсы выполняются в Пизу, Бергамо и Тревизо; из Санкт-Петербурга – в Пизу и Бергамо. Недавно состоялась презентация нового прямого авиаперелета из Москвы в Палермо.
Этот сицилийский город с чистым морем и великолепными пляжами имеет древнюю историю и сохранил множество достопримечательностей. Среди них – палаццо Кьярамонте и Скьяфанте XIV века, ратуша XV века, знаменитый дворец норманнов с его великолепной Палатинской капеллой, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также около трёх сотен храмов и монастырей. Административный центр острова Сицилия объявлен в 2018 году Культурной столицей Италии, но мероприятия по этому поводу продолжатся и в 2019 году.
Аэропорт Палермо входит в десятку крупнейших аэропортов Италии: в 2017 году пассажиропоток составил около 5,8 млн. человек (+8,4% по сравнению с 2016-м), а в 2018-м, по предварительным данным, эта цифра возрастет до 6,72 млн. пассажиров. В ближайшие годы главные воздушные ворота острова будут модернизированы: запланировано удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы, коммерческих площадей и других объектов.
Новый авиарейс между Россией и Италией, организованный авиакомпанией «Победа», приведет к значительному увеличению туристического потока. В настоящее время частота полетов по маршруту Москва-Палермо составляет два рейса в неделю, по четвергам и воскресеньям, но уже с весны 2019 года авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 4 в неделю, а в дальнейшем сделать их ежедневными.
В других планах «Победы» – связать прямым перелетом Калининград и Рим. Узнайте, чем заняться на Сицилии.
Этот сицилийский город с чистым морем и великолепными пляжами имеет древнюю историю и сохранил множество достопримечательностей. Среди них – палаццо Кьярамонте и Скьяфанте XIV века, ратуша XV века, знаменитый дворец норманнов с его великолепной Палатинской капеллой, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также около трёх сотен храмов и монастырей. Административный центр острова Сицилия объявлен в 2018 году Культурной столицей Италии, но мероприятия по этому поводу продолжатся и в 2019 году.
Аэропорт Палермо входит в десятку крупнейших аэропортов Италии: в 2017 году пассажиропоток составил около 5,8 млн. человек (+8,4% по сравнению с 2016-м), а в 2018-м, по предварительным данным, эта цифра возрастет до 6,72 млн. пассажиров. В ближайшие годы главные воздушные ворота острова будут модернизированы: запланировано удлинение и расширение взлетно-посадочной полосы, коммерческих площадей и других объектов.
Новый авиарейс между Россией и Италией, организованный авиакомпанией «Победа», приведет к значительному увеличению туристического потока. В настоящее время частота полетов по маршруту Москва-Палермо составляет два рейса в неделю, по четвергам и воскресеньям, но уже с весны 2019 года авиакомпания планирует увеличить количество рейсов до 4 в неделю, а в дальнейшем сделать их ежедневными.
В других планах «Победы» – связать прямым перелетом Калининград и Рим. Узнайте, чем заняться на Сицилии.