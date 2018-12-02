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  • Как устроен мир? Узнайте на РЕН ТВ вместе с Тимофеем Баженовым
  • Как устроен мир? Узнайте на РЕН ТВ вместе с Тимофеем Баженовым
  • Как устроен мир? Узнайте на РЕН ТВ вместе с Тимофеем Баженовым
Калейдоскоп

Как устроен мир? Узнайте на РЕН ТВ вместе с Тимофеем Баженовым

В своём новом проекте «Как устроен мир» Тимофей Баженов вместе со телезрителями вникнет в суть сложных процессов и изменит о них представление
2 декабря 2018 в 10:00

3 декабря известный российский журналист Тимофей Баженов вернётся на РЕН ТВ с новой программой «Как устроен мир». На протяжении веков человек овладевал природой, научился сворачивать горы и направлять реки вспять. Но до сих пор не знает все секреты самых простых вещей, таких как соль, вода, огонь, воздух.

Каждый выпуск – это захватывающие съемки природных явлений во всех проявлениях. Ничто не остановило ведущего, стремившегося показать «Как устроен мир» и вникнуть в суть сложных процессов, которые происходят на нашей неистовой планете. Он пройдется по лаве, будет поджигать воду, раскроет рецепт приготовления воздуха, расскажет о шокирующих секретах соли, покажет правду о святой воде, а также узнает, в чем смысл жизни с точки зрения природы.

  • Как устроен мир? Узнайте на РЕН ТВ вместе с Тимофеем Баженовым

Тимофей Баженов:

«Как устроен мир» подразумевает присутствие ведущего на тех объектах, о которых идет речь и тактильные ощущения от происходящего. Мне пришлось достать из закромов свой костюм вулканолога и побывать на 6 разных вулканах. Я ел змею, потому что мне не хватало соли. Я бегал по лаве, готовил воздух и даже поджигал воду. И всё это – для вас, зрители РЕН ТВ. Очень уж хотелось показать истинную мощь природы и научить вас с ней справляться».

В программе будут найдены ответы на самые нетривиальные вопросы. Почему мы не видим дейтериевую воду? Исчерпаем ли запас пищевой соли? Почему О2 необходим, а О3 ядовит? Что такое благодатный огонь? Какой огонь самый горячий? Почему всё, что есть на нашей планете, началось с вулканов?

  • Как устроен мир? Узнайте на РЕН ТВ вместе с Тимофеем Баженовым

Не пропустите! Вся мощь природы и ведущий, выступивший ей навстречу.

С 3 декабря по будням в 14.00 – «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым.

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