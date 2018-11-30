«Японский городовой»: любопытные факты о Стране восходящего солнца
Знаете ли вы, что…
В токийском метро вам придется дважды заплатить за проезд
В токийском метро, по сравнению с московским, нет монументального творчества, цветных мозаик и изысканных лепнин. А вот сломать голову, глядя на схемы, здесь может не только турист, но и горожанин. В токийском метрополитене 13 веток и 290 станций. Все они поделены между двумя конкурирующими компаниями, так что при пересадке с одной линии на другую придется купить новый билет.
В токийском метро вам придется пользоваться подсказками
Линии метро в столице Японии различают по цветам, но они настолько запутаны, что в часы пик на самых загруженных станциях работают специальные сотрудники, которые подсказывают, как сделать пересадку. Есть в токийском метро и еще одна специальная должность – осии. По-русски – «толкач» или «трамбовщик». Этот человек в буквальном смысле утрамбовывает вагоны и дает машинисту сигнал, что двери можно закрывать и пора отправляться в путь.
Один из самых знаменитых в мире перекрестков находится в Токио
На перекрестке Сибуя встречаются Восток и Запад. Как только загорается зеленый свет, сотни людей начинают движение навстречу друг другу – по пяти пешеходным переходам. Туристы здесь делают селфи на память о Токио. За день перекресток Сибуя проходят почти два миллиона человек.
Чтобы выбросить мусор, японцу понадобится 14 пакетов и календарь
В Японии нельзя выбрасывать несортированный мусор. Всего существует 14 категорий, при этом для различных видов отходов отведены свои дни вывоза. Переработка ведется в «мусорной столице страны», городе Фурано. А если человек ошибся и положил, например, пластиковую бутылку в пакет с бумагой – на мусороперерабатывающем заводе его мусор не примут, а наклеят на пакет специальную наклейку. Когда человек в следующий раз приедет выбрасывать мусор, то увидит свой мешок. Он должен забрать его домой и переложить мусор туда, куда нужно.
Хоккайдские дыни на вес золота
Дыни, выращенные на острове Хоккайдо, невероятно популярны. Они обладают сладким, насыщенным и разнообразным вкусом, одновременно напоминая и арбуз, и ананас. Обычно их стоимость начинается с 50 долларов за штуку, а рекордная сумма, за которую на аукционе продали две хоккайдские дыни, однажды составила 29 тысяч долларов. Покупателем стал японский бизнесмен, который таким образом решил отметить юбилей своей фирмы.
Цена японского жемчуга зависит от цветов радуги
Проще всего оценить качество жемчуга – присмотреться к нему при хорошем освещении. Жемчуг в цене, когда видны все семь цветов радуги. Качественный дорогой жемчуг можно сравнить с мыльным пузырем. В центре обязательно должен быть зеленый цвет, потом он переливается в красный и так далее, а по краям – белый. Дешевый жемчуг выглядит просто белым, без переливов.
Японцев объединяет доверие
Четыре поколения семьи могут ходить в один и тот же ресторан, к одному ювелиру, пользоваться услугами одних и тех же компаний и мастеров. Если бизнесмен сохраняет качество, клиент остается ему верен всю жизнь.
В Японии различают шесть времен года
Помимо основных четырех, есть еще сезон дождей – цую, а также синоним бабьего лета – акибарэ, что в переводе означает «осенняя прозрачность». В это время японские клены момидзи приобретают невероятно красивый цвет – они становятся багряными.Местные жители считают, что эта пора так же прекрасна, как весеннее цветение сакуры.
Еще больше интересных фактов о Японии и японцах – в новом документальном цикле «Японский городовой». Это совместный проект канала «МИР» и японской телекомпании UHB. Три недели российские журналисты благодаря японским коллегам постигали жизнь и культуру Страны Восходящего Солнца изнутри.
Съемочная группа телеканала «МИР» приглашает зрителей в путешествие по островам Японского архипелага, чтобы увидеть эту страну такой, какой ее знают и любят сами японцы. Премьера состоится 2 декабря 11:35 на канале «МИР» (18 кнопка).
В Японии нельзя выбрасывать несортированный мусор. Всего существует 14 категорий, при этом для различных видов отходов отведены свои дни вывоза. Переработка ведется в «мусорной столице страны», городе Фурано. А если человек ошибся и положил, например, пластиковую бутылку в пакет с бумагой — на мусороперерабатывающем заводе его мусор не примут, а наклеят на пакет специальную наклейку. Когда человек в следующий раз приедет выбрасывать мусор, то увидит свой мешок. Он должен забрать его домой и переложить мусор туда, куда нужно.
Хоккайдские дыни на вес золота
Дыни, выращенные на острове Хоккайдо, невероятно популярны. Они обладают сладким, насыщенным и разнообразным вкусом, одновременно напоминая и арбуз, и ананас. Обычно их стоимость начинается с 50 долларов за штуку, а рекордная сумма, за которую на аукционе продали две хоккайдские дыни, однажды составила 29 тысяч долларов. Покупателем стал японский бизнесмен, который таким образом решил отметить юбилей своей фирмы.
Цена японского жемчуга зависит от цветов радуги
Проще всего оценить качество жемчуга — присмотреться к нему при хорошем освещении. Жемчуг в цене, когда видны все семь цветов радуги. Качественный дорогой жемчуг можно сравнить с мыльным пузырем. В центре обязательно должен быть зеленый цвет, потом он переливается в красный и так далее, а по краям — белый. Дешевый жемчуг выглядит просто белым, без переливов.
Японцев объединяет доверие
Четыре поколения семьи могут ходить в один и тот же ресторан, к одному ювелиру, пользоваться услугами одних и тех же компаний и мастеров. Если бизнесмен сохраняет качество, клиент остается ему верен всю жизнь.
В Японии различают шесть времен года
Помимо основных четырех, есть еще сезон дождей — цую, а также синоним бабьего лета — акибарэ, что в переводе означает «осенняя прозрачность». В это время японские клены момидзи приобретают невероятно красивый цвет — они становятся багряными.Местные жители считают, что эта пора так же прекрасна, как весеннее цветение сакуры.
Еще больше интересных фактов о Японии и японцах — в новом документальном цикле «Японский городовой». Это совместный проект канала «МИР» и японской телекомпании UHB. Три недели российские журналисты благодаря японским коллегам постигали жизнь и культуру Страны Восходящего Солнца изнутри.
Съемочная группа телеканала «МИР» приглашает зрителей в путешествие по островам Японского архипелага, чтобы увидеть эту страну такой, какой ее знают и любят сами японцы. Премьера состоится 2 декабря 11:35 на канале «МИР» (18 кнопка).