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  • Где остановиться в Ташкенте: Citizen Hotel
  • Где остановиться в Ташкенте: Citizen Hotel
  • Где остановиться в Ташкенте: Citizen Hotel
Калейдоскоп

Где остановиться в Ташкенте: Citizen Hotel

Восточное гостеприимство плюс европейские стандарты комфорта — в столице Узбекистана!
3 декабря 2018 в 12:13
Веками Ташкент манил путешественников: крепостные стены сулили уставшим караванщикам и верблюдам безопасный приют, а базарные площади – немалый барыш купцам.

Сегодня сюда едут ради древних памятников – усыпальниц, мечетей и дворцов, волшебной узбекской кухни и колоритных, радушных местных жителей.

Прямо в центре Ташкента расположен роскошный отель «Citizen». Это всего в 15 минутах от аэропорта и главных достопримечательностей старого города: базара Чорсу, медресе Кукельдаш, ансамбля Шейхантаура и ансамбля Хазрати Имам. Такое расположение подойдет для знакомства с городом.
  • Где остановиться в Ташкенте: Citizen Hotel

За века город изменился – но он по-прежнему красив и необычен. Здесь есть, на что посмотреть – а из окон «Citizen» открывается прекрасный вид на весь Ташкент. На заметку приезжающим зимой: на Новый год прямо напротив отеля сооружается самая большая ёлка в городе.

Поездки бывают разными: короткими и длинными, деловыми и туристическими. Какой бы ни была ваша цель вашего путешествия, здесь найдется все, что нужно – от сейфа в номере до конференц-залов. Кроме того, в ресторане «Sky» подают отличные завтраки, обеды и ужины (готовят и национальные, и вполне привычные европейские блюда).

 Узнать о специальных предложениях отеля и забронировать номер можно на официальном сайте «Citizen Hotel».




Улица Шараф Рашидова, 16, Ташкент, Узбекистан
 +99890 941-74-74 +99878 140-33-44
  info@citizenhotel.uz

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