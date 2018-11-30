Оформим в лучшем виде: как работает «Московский декоратор»
Украсить банкетный зал, построить декорации на улице или в помещении, придумать и смонтировать рекламные инсталляции — в «Мосдекораторе» умеют все!
30 ноября 2018 в 13:26
4
Иногда рекламный стенд – уже без пяти минут искусство! Например, инсталляции для компании Ollin – прозрачные «льдины-айсберги» в холле МДМ.
По задумке художника, внутри льдин должны были двигаться облака, окрашиваясь в разные цвета под лучами подсветки. Над этим эффектом мастера «Мосдекоратора» работали не один день: испытывали в мастерской один прототип за другим, наполняя «льдины» разного вида паром и освещая их лампами. Итог говорит сам за себя! Проект воплотился в реальность благодаря совместным усилиям художников, дизайнеров, скульпторов и инженеров.
Самое трудное в этом проекте было придумать каркас с минимальным количеством перекладин. Имея неправильную форму, он должен удерживать большие листы прозрачного пластика – но казаться легким, визуально не перегружать конструкцию.
В «Мосдекораторе» любят решать такие интересные и нестандартные задачи: каждая из них – возможность творчества и развития. А главное – здесь всегда внимательны к деталям заказа, вне зависимости от его бюджета.
Взглянуть на портфолио компании и оставить заказ можно на официальном сайте «Московского декоратора».
По задумке художника, внутри льдин должны были двигаться облака, окрашиваясь в разные цвета под лучами подсветки. Над этим эффектом мастера «Мосдекоратора» работали не один день: испытывали в мастерской один прототип за другим, наполняя «льдины» разного вида паром и освещая их лампами. Итог говорит сам за себя! Проект воплотился в реальность благодаря совместным усилиям художников, дизайнеров, скульпторов и инженеров.
Самое трудное в этом проекте было придумать каркас с минимальным количеством перекладин. Имея неправильную форму, он должен удерживать большие листы прозрачного пластика – но казаться легким, визуально не перегружать конструкцию.
Любой проект должен отвечать сразу множеству требований: быть прочным и устойчивым к непогоде (если предназначен для улицы), эстетичен, точно рассчитан и изготовлен.
В «Мосдекораторе» любят решать такие интересные и нестандартные задачи: каждая из них – возможность творчества и развития. А главное – здесь всегда внимательны к деталям заказа, вне зависимости от его бюджета.
Взглянуть на портфолио компании и оставить заказ можно на официальном сайте «Московского декоратора».