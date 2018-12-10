Энергия ночи: новая мужская серия от Fa Men
Образ современного мужчины немыслим без притягательного аромата.
Промо
10 декабря 2018 в 14:14
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Приятный аромат повышает уверенность в себе, пробуждает энергию и привлекает людей – редкий представитель сильной половины человечества не пользуется преимуществами этого невидимого глазу атрибута. Для тех, кто не привык держать в ванной много разных баночек, Fa Men представляет мужскую серию «Энергия ночи»: гель для душа и аэрозоль-дезодорант. Бережная формула геля для душа обеспечит чистоту и комфорт на целый день, а таинственный аромат дезодоранта с восточными нотками позволит почувствовать себя ещё увереннее. Новинки появились в ноябре 2018 года.
Гель для душа Fa Men «Энергия ночи» обеспечит ощущение чистоты и свежести. Благодаря формуле 2 в 1 средство также бережно ухаживает за волосами, защищает их от пересушивания. Сочетание эффективной формулы с пряными ароматами помогает оставаться на высоте в течение всего дня.
Бережная формула аэрозоля-дезодоранта Fa Men «Энергия ночи» не содержит солей алюминия, не раздражает кожу и обеспечивает надежную защиту от пота до 48 часов. В основе парфюмерной композиции – теплый аромат сандала в сочетании с изысканными нотками восточных пряностей.
Ориентировочная цена: гель для душа Fa Men «Энергия ночи» – 130 руб., аэрозоль-дезодорант Fa Men «Энергия ночи» – 145 руб.
Гель для душа Fa Men «Энергия ночи» обеспечит ощущение чистоты и свежести. Благодаря формуле 2 в 1 средство также бережно ухаживает за волосами, защищает их от пересушивания. Сочетание эффективной формулы с пряными ароматами помогает оставаться на высоте в течение всего дня.
Бережная формула аэрозоля-дезодоранта Fa Men «Энергия ночи» не содержит солей алюминия, не раздражает кожу и обеспечивает надежную защиту от пота до 48 часов. В основе парфюмерной композиции – теплый аромат сандала в сочетании с изысканными нотками восточных пряностей.
Ориентировочная цена: гель для душа Fa Men «Энергия ночи» – 130 руб., аэрозоль-дезодорант Fa Men «Энергия ночи» – 145 руб.