Путешествие по зимней Греции: онлайн-игра
Вам попалась распродажа авиабилетов, и вот вы уже пакуете чемодан в Грецию. Что взять с собой? Купальник? Свитер? Теплые ботинки? С кем ехать и чем заняться? Ответы — в увлекательной онлайн-игре.
National Geographic
28 ноября 2018 в 15:20
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Греция ассоциируется, в основном, с летним отдыхом, однако на самом деле гостей там ждут круглый год. Убедитесь в этом сами, сыграв в игру-путешествие, позволяющую составить собственный маршрут по самым интересным местам зимней Греции. В игре предложены два варианта: для компании друзей или романтической пары; идеи для каждой группы путешественников отличаются.
На каждом этапе путешествия вам предстоит сделать выбор из двух одинаково приятных опций. Например, после отдыха в термальных ванных курорта Лутраки можно поехать на природу и насладиться аутентичной красотой и неспешным стилем жизни греков, а можно отправиться на экскурсию к многочисленным античным достопримечательностям страны.
Сделать нужные кадры или отведать великолепную греческую кухню в ее зимнем варианте? Гигантская фасоль, оленина, колбаски с перцем могут остыть, пока мы любуемся традиционной деревней Макриница с ее классическими белыми домиками и нетронутым лесом.
Затем можно отправиться в горы или к морю, и под конец путешествия виртуальный «оракул» предскажет вашу судьбу. Она так или иначе будет связана с Грецией – страной богатого культурного и природного наследия.
Узнайте о судьбе древнегреческого города Тенея.
На каждом этапе путешествия вам предстоит сделать выбор из двух одинаково приятных опций. Например, после отдыха в термальных ванных курорта Лутраки можно поехать на природу и насладиться аутентичной красотой и неспешным стилем жизни греков, а можно отправиться на экскурсию к многочисленным античным достопримечательностям страны.
Сделать нужные кадры или отведать великолепную греческую кухню в ее зимнем варианте? Гигантская фасоль, оленина, колбаски с перцем могут остыть, пока мы любуемся традиционной деревней Макриница с ее классическими белыми домиками и нетронутым лесом.
Затем можно отправиться в горы или к морю, и под конец путешествия виртуальный «оракул» предскажет вашу судьбу. Она так или иначе будет связана с Грецией – страной богатого культурного и природного наследия.
Узнайте о судьбе древнегреческого города Тенея.