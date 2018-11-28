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  • «Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки
  • «Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки
  • «Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки
  • «Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки
Калейдоскоп

«Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки

В холодном климате шапка бывает нужна шесть месяцев в году и даже дольше. Онлайн-магазин funformum.ru предлагает детям озорные и удобные головные уборы.
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28 ноября 2018 в 17:53
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Дети северных широт знают, что такое летние шапки и даже шапки-365. Зима приближается, но это не страшно, когда на тебе теплый, качественный и нескучный головной убор. В онлайн-магазине funformum.ru собраны все возможные фактуры и оттенки шапок – варианты на осенний вечер, зимнюю стужу, летнюю прохладу или весеннюю оттепель.

У многих шапок – веселые имена: мамы всех широт называют детские головные уборы «тыковками» или «луковками». Поэтому маленьких гномов в узнаваемых шапках можно встретить на улицах любого города.
  • «Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки

Многие шапочки представлены во всех цветах радуги и даже больше: можно выбрать «серую акулу», «васильковую» или «коралловую». Оттенки разнообразные: есть яркие и насыщенные, есть приглушенные пастельные. К любой шапке можно подобрать в комплект снуд – закольцованный широкий вязаный шарф, а еще лучше собрать фемили-лук , ведь в магазине есть и товары взрослых размеров.

Добротные шапки с ностальгической ноткой – такие как буденовки или боннетки – вполне смогут стать сувениром из России для зарубежных друзей с детьми. А озорные шапочки с кошачьими и мышиными ушками согревают, приглашая играть в «кошки-мышки».
  • «Тыковки», «луковки» и другие невероятные шапки

Больше моделей – в онлайн-магазине funformum.ru.

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