Праздничная коллекция женской обуви Tervolina
К сезону предстоящих зимних праздников бренд Tervolina подготовил специальную коллекцию обуви.
Промо
28 ноября 2018 в 13:33
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Tervolina занимает уникальную в своем роде нишу в модной индустрии, предлагая цельные, законченные образы и идеальные сочетания. В коллекции Tervolina на осенне-зимний сезон 2018/2019 представлены модели разных стилей и эпох. Есть лакированные туфли с широким ремешком в стиле 80-х, модели из благородного бархата в духе героинь Джейн Остин, фантазийные туфли на барочном каблуке, футуристичные ботильоны из металлизированной кожи и, конечно же, вечерняя классика — изящные лодочки на высокой шпильке.
Тем, кто готовится к активным праздникам с танцами до утра, дизайнеры Tervolina предлагают удобные сникеры с сияющим глиттером, а также ботинки из золотистой и серебристой кожи.
Ожидание Нового года – самое волшебное время в году; и одежда и обувь для него должны быть сказочно красивыми.
Магазины Tervolina: Москва: ул. Бауманская, 33/2, тел. 8 (916) 579-06-31; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, д. 2, 8 (916) 578-53-55. Другие адреса – на сайте Tervolina.ru.
Тем, кто готовится к активным праздникам с танцами до утра, дизайнеры Tervolina предлагают удобные сникеры с сияющим глиттером, а также ботинки из золотистой и серебристой кожи.
Ожидание Нового года – самое волшебное время в году; и одежда и обувь для него должны быть сказочно красивыми.
Магазины Tervolina: Москва: ул. Бауманская, 33/2, тел. 8 (916) 579-06-31; ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, д. 2, 8 (916) 578-53-55. Другие адреса – на сайте Tervolina.ru.