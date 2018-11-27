Проведите новогодние праздники вместе с M’Istra’L Hotel & SPA
Разнообразие развлекательной программы на предстоящие новогодние праздники в отеле M’Istra’L Hotel & SPA не оставит равнодушным ни одного гостя.
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27 ноября 2018 в 16:25
M’Istra’L Hotel & SPA расположен всего в 60 км от МКАД, в живописном районе Подмосковья прямо на Истринском водохранилище. Отель идеально подходит для всех категорий гостей – семей, влюбленных пар, которые мечтают провести здесь свою свадьбу или романтический вечер при свечах, так и для бизнесменов, которым необходимо комфортабельное и прекрасно оснащенное место для проведения различных мероприятий – семинаров, форумов и конференций.
Зимой отель M’Istra’L Hotel & SPA превращается в идеальное уютное место, где можно расслабиться и провести время в уединении, насладиться спящей природой и покоем. Для маленьких гостей отеля организуются дискотеки и разнообразные мастер-классы. Для взрослых у отеля M’Istra’L Hotel & SPA есть целый список развлечений: от расслабляющей живой музыки по вечерам, до зажигательных выступлений звезд шоу-бизнеса.
К услугам гостей M’Istra’L Hotel & SPA – классические номера с большими панорамными окнами, из которых открывается живописный вид на лес и озеро, роскошные комфортабельные апартаменты, балконы с удобной ротанговой мебелью, бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет, спутниковое телевидение и система индивидуального климат-контроля.
По-настоящему расслабиться гостям отеля поможет СПА-комплекс «La Source d’Istra», где гостей ждет утонченность роскошных косметических марок и медицинский подход, основанный на инновационных методах воздействия на весь организм.
СПА-кабинеты оснащены оборудованием соответствующим самым высоким международным стандартам, в медицинском отделении можно провести диагностику организма и пройти программы очищения организма. Необыкновенный 25-метровый бассейн под панорамной крышей и термальный комплекс поможет по-настоящему согреться в зимний период.
Помимо этого, в M’Istra’L Hotel & SPA действуют 4 ресторана с разнообразной кухней.
Узнайте больше на официальном сайте M’Istra’L Hotel & SPA.
Зимой отель M’Istra’L Hotel & SPA превращается в идеальное уютное место, где можно расслабиться и провести время в уединении, насладиться спящей природой и покоем. Для маленьких гостей отеля организуются дискотеки и разнообразные мастер-классы. Для взрослых у отеля M’Istra’L Hotel & SPA есть целый список развлечений: от расслабляющей живой музыки по вечерам, до зажигательных выступлений звезд шоу-бизнеса.
К услугам гостей M’Istra’L Hotel & SPA – классические номера с большими панорамными окнами, из которых открывается живописный вид на лес и озеро, роскошные комфортабельные апартаменты, балконы с удобной ротанговой мебелью, бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет, спутниковое телевидение и система индивидуального климат-контроля.
По-настоящему расслабиться гостям отеля поможет СПА-комплекс «La Source d’Istra», где гостей ждет утонченность роскошных косметических марок и медицинский подход, основанный на инновационных методах воздействия на весь организм.
СПА-кабинеты оснащены оборудованием соответствующим самым высоким международным стандартам, в медицинском отделении можно провести диагностику организма и пройти программы очищения организма. Необыкновенный 25-метровый бассейн под панорамной крышей и термальный комплекс поможет по-настоящему согреться в зимний период.
Помимо этого, в M’Istra’L Hotel & SPA действуют 4 ресторана с разнообразной кухней.
Узнайте больше на официальном сайте M’Istra’L Hotel & SPA.