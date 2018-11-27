Новогодний праздничный купаж Newby Teas с символом 2019 года
Чашечка ароматного чая Newby Teas поможет встретить Новый год в атмосфере уюта, гармонии и счастья.
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27 ноября 2018 в 12:33
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В преддверии новогодних торжеств начинаются приятные хлопоты и поиски подарков для родных и близких. К Новому году британская чайная компания Newby Teas выпустила лимитированную коллекцию праздничного чая «Год Свиньи».
За основу дизайна баночки взяты китайские золотые монеты – символ благополучия и удачи. Яркая красная глянцевая баночка с объёмной золотой свинкой скрывает настоящее сокровище: чёрный индийский чай Ассам с кусочками натурального миндаля, придающими напитку сладковатый ореховый вкус и гармонично дополняющими глубокий солодовый букет.
Прекрасный способ добавить ярких красок и настроения наступающему Новому Году – заварить праздничный купаж ароматного чая Newby Teas.