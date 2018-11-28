«Французская ночь» в Сочи: новогоднее предложение от Radisson
Отель Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi подготовил развлекательную новогоднюю программу «Французская Ночь».
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28 ноября 2018 в 11:57
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Пятизвездочный отель Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi расположен на черноморском побережье, в окружении живописных Кавказских гор и неподалеку от Олимпийских объектов. В этом году его новогодняя ночь будет посвящена одной из самых ярких стран мира: Франции. Гостей ждет интересная тематическая программа: великолепные оперные произведения в исполнении солистов Мариинского театра, хореографические номера от балета до танго, хиты из мировых мюзиклов «Мулен Руж» и «Нотр-Дам де Пари», гастрономические сюрпризы, зажигательные танцы, детский банкет, анимация, фейерверк и многое другое.
В специальный новогодний пакет «Французская Ночь», помимо проживания в номере выбранной категории, входит множество приятных бонусов. Это, в частности:
• Комплимент от шеф-повара в номере при заезде;
• Подарок от отеля – бутылка французского вина в номер при заезде;
• «Супер-завтрак» шведский стол в ресторане «Grenadine»;
• Посещение спа-центра «Pace» (турецкий хамам, финская сауна, русская баня, зона отдыха, 3 бассейна и тренажерный зал с видом на море);
• Приветственный коктейль в новогоднюю ночь;
• Новогодний гала-ужин с развлекательной программой «Французская Ночь» в зале «Премьер»;
• Детский новогодний банкет в зале «Золотой».
Стоимость пакета – от 24 000 руб. на человека.
До 24 декабря 2018 года можно принять участие в конкурсе, который отель Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi проводит в сети Instagram. Победитель станет VIP-гостем в новогоднюю ночь. Призы включают в себя:
• Повышение категории номера до Президентского Люкса;
• Трансфер из аэропорта или вокзала и обратно на автомобиле Mercedes S Class;
• 25% скидку на все спа-процедуры и рестораны отеля.
Условия конкурса:
1. Быть старше 18 лет;
2. Подписаться на @radissonblusochi;
3. Забронировать новогодний пакет «Французская Ночь» на 31 декабря 2018 года непосредственно на сайте отеля;
4. До 24 декабря 2018 года разместить в своем профиле Инстаграм собственную фотографию во французском стиле (одежда, атрибутика, аксессуары). Необходимо поставить хэштег #RBSFrenchNight2019;
5. Отметить под фото двух друзей.
В качестве жюри выступает менеджмент отеля. Будет оцениваться креативный подход и оригинальность фотографии. Победитель будет объявлен на странице @radissonblusochi в Инстаграме 28 декабря 2018 года в 14:00.
В специальный новогодний пакет «Французская Ночь», помимо проживания в номере выбранной категории, входит множество приятных бонусов. Это, в частности:
• Комплимент от шеф-повара в номере при заезде;
• Подарок от отеля – бутылка французского вина в номер при заезде;
• «Супер-завтрак» шведский стол в ресторане «Grenadine»;
• Посещение спа-центра «Pace» (турецкий хамам, финская сауна, русская баня, зона отдыха, 3 бассейна и тренажерный зал с видом на море);
• Приветственный коктейль в новогоднюю ночь;
• Новогодний гала-ужин с развлекательной программой «Французская Ночь» в зале «Премьер»;
• Детский новогодний банкет в зале «Золотой».
Стоимость пакета – от 24 000 руб. на человека.
До 24 декабря 2018 года можно принять участие в конкурсе, который отель Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi проводит в сети Instagram. Победитель станет VIP-гостем в новогоднюю ночь. Призы включают в себя:
• Повышение категории номера до Президентского Люкса;
• Трансфер из аэропорта или вокзала и обратно на автомобиле Mercedes S Class;
• 25% скидку на все спа-процедуры и рестораны отеля.
Условия конкурса:
1. Быть старше 18 лет;
2. Подписаться на @radissonblusochi;
3. Забронировать новогодний пакет «Французская Ночь» на 31 декабря 2018 года непосредственно на сайте отеля;
4. До 24 декабря 2018 года разместить в своем профиле Инстаграм собственную фотографию во французском стиле (одежда, атрибутика, аксессуары). Необходимо поставить хэштег #RBSFrenchNight2019;
5. Отметить под фото двух друзей.
В качестве жюри выступает менеджмент отеля. Будет оцениваться креативный подход и оригинальность фотографии. Победитель будет объявлен на странице @radissonblusochi в Инстаграме 28 декабря 2018 года в 14:00.