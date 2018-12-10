«Рутмарк»: товары для практичных путешественников
Фирменные чехлы для чемоданов оснащены повышенной защитой от вскрытия. Они изготовлены из плотных тканей и украшены авторскими принтами. Оригинально оформленный чемодан не спутаешь на ленте, то есть шансов потеряться у него меньше. К нему также прилагается очаровательный и полезный аксессуар – мешочек, который можно использовать для хранения салфеток, денег, солнцезащитных очков, телефона, ключа-карты от номера и так далее. Дорожная подушка «Комфорт», как чехол «Avion», украшена изображениями самолетиков, но пригодится она при поездке на любом виде транспорта. Ее наполнитель надежно фиксирует шейные позвонки, а мягкая ткань не вызывает раздражения кожи. Подушку можно убрать в компактную сумочку, снабженную для удобства кармашком.
Еще один незаменимый спутник дорожного сна – маска, уберегающая глаза от лишнего света. Особенно удобной является черная маска «3D Эволюция»: она имеет анатомическую форму и эффективно погружает в атмосферу покоя.
В широком смысле вся наша жизнь – это путешествие: дом, работа, спортзал, любимый ресторан и любые другие места, которые мы посещаем. В «Рутмарк» это называют «маршрутными метками». Для того, чтобы любимые отметки на жизненном пути оставляли только положительные впечатления, магазин предлагает множество вещей, делающих комфортнее как поездки, так и самые обычные события повседневной жизни – такие как шопинг, прогулка или деловые переговоры. В этом ряду – прочные и нержавеющие дизайнерские зонты. Среди них есть модель с реверсивным механизмом, облегчающим процесс открытия и закрытия.
Продукция «Рутмарк» заботится обо всех аспектах путешествия, включая сохранность вещей. Аксессуар «багажная бирка» поможет найти владельца чемодана в случае потери. Среди нескольких моделей особенно элегантным дизайном выделяется бирка Valmont. И она сама, и ремешок изготовлены из прочного ударостойкого материала.
Авиакомпании постоянно меняют правила перевозки багажа, как правило – в сторону ужесточения. Нередко мы узнаем об этом уже далеко от дома, рискуя в аэропорту столкнуться со штрафом. Проблему решают багажные весы: легкие и миниатюрные, и, кроме того, позволяющие использовать себя в качестве зарядного устройства Power Bank.
Удобные, компактные и вместительные пляжные сумки от «Рутмарк» имеют множество вариантов оформления. О путешествиях напомнит модель Сitizen, украшенная изображениями выдающихся достопримечательностей мира.
Вся продукция «Рутмарк» выпускается на фабрике в России. Охватить весь ассортимент, включая корпоративные подарки, мы, конечно, не сможем – лучше посмотрите сами.
В широком смысле вся наша жизнь — это путешествие: дом, работа, спортзал, любимый ресторан и любые другие места, которые мы посещаем. В «Рутмарк» это называют «маршрутными метками». Для того, чтобы любимые отметки на жизненном пути оставляли только положительные впечатления, магазин предлагает множество вещей, делающих комфортнее как поездки, так и самые обычные события повседневной жизни — такие как шопинг, прогулка или деловые переговоры. В этом ряду — прочные и нержавеющие дизайнерские зонты. Среди них есть модель с реверсивным механизмом, облегчающим процесс открытия и закрытия.
Продукция «Рутмарк» заботится обо всех аспектах путешествия, включая сохранность вещей. Аксессуар «багажная бирка» поможет найти владельца чемодана в случае потери. Среди нескольких моделей особенно элегантным дизайном выделяется бирка Valmont. И она сама, и ремешок изготовлены из прочного ударостойкого материала.
Авиакомпании постоянно меняют правила перевозки багажа, как правило — в сторону ужесточения. Нередко мы узнаем об этом уже далеко от дома, рискуя в аэропорту столкнуться со штрафом. Проблему решают багажные весы: легкие и миниатюрные, и, кроме того, позволяющие использовать себя в качестве зарядного устройства Power Bank.
Удобные, компактные и вместительные пляжные сумки от «Рутмарк» имеют множество вариантов оформления. О путешествиях напомнит модель Сitizen, украшенная изображениями выдающихся достопримечательностей мира.
Вся продукция «Рутмарк» выпускается на фабрике в России. Охватить весь ассортимент, включая корпоративные подарки, мы, конечно, не сможем — лучше посмотрите сами.