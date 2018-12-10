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  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников
  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников
  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников
Калейдоскоп

«Рутмарк»: товары для практичных путешественников

Предметы, сопровождающие нас в пути, должны быть качественными, удобными и многофункциональными. В случае с «Рутмарк» они еще и дарят позитив одним своим видом, поднимая настроение как их обладателям, так и всем, кто наталкивается на них взглядом в аэропорту или на вокзале.
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10 декабря 2018 в 14:11
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Как и все в нашей жизни, путешествие состоит из отдельных деталей. Любая мелочь может его испортить или, наоборот, сделать более удобным и запоминающимся. Предложения Routemark («Рутмарк») отвечают практически всем пожеланиям к поездке. Это первая на рынке России и стран СНГ компания, выпускающая уникальную продукцию для путешественников, и у каждого предмета есть свои особенности.

Фирменные чехлы для чемоданов оснащены повышенной защитой от вскрытия. Они изготовлены из плотных тканей и украшены авторскими принтами. Оригинально оформленный чемодан не спутаешь на ленте, то есть шансов потеряться у него меньше. К нему также прилагается очаровательный и полезный аксессуар – мешочек, который можно использовать для хранения салфеток, денег, солнцезащитных очков, телефона, ключа-карты от номера и так далее. Дорожная подушка «Комфорт», как чехол «Avion», украшена изображениями самолетиков, но пригодится она при поездке на любом виде транспорта. Ее наполнитель надежно фиксирует шейные позвонки, а мягкая ткань не вызывает раздражения кожи. Подушку можно убрать в компактную сумочку, снабженную для удобства кармашком.
  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников

Еще один незаменимый спутник дорожного сна – маска, уберегающая глаза от лишнего света. Особенно удобной является черная маска «3D Эволюция»: она имеет анатомическую форму и эффективно погружает в атмосферу покоя.

В широком смысле вся наша жизнь – это путешествие: дом, работа, спортзал, любимый ресторан и любые другие места, которые мы посещаем. В «Рутмарк» это называют «маршрутными метками». Для того, чтобы любимые отметки на жизненном пути оставляли только положительные впечатления, магазин предлагает множество вещей, делающих комфортнее как поездки, так и самые обычные события повседневной жизни – такие как шопинг, прогулка или деловые переговоры. В этом ряду – прочные и нержавеющие дизайнерские зонты. Среди них есть модель с реверсивным механизмом, облегчающим процесс открытия и закрытия.
  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников

Продукция «Рутмарк» заботится обо всех аспектах путешествия, включая сохранность вещей. Аксессуар «багажная бирка» поможет найти владельца чемодана в случае потери. Среди нескольких моделей особенно элегантным дизайном выделяется бирка Valmont. И она сама, и ремешок изготовлены из прочного ударостойкого материала.

Авиакомпании постоянно меняют правила перевозки багажа, как правило – в сторону ужесточения. Нередко мы узнаем об этом уже далеко от дома, рискуя в аэропорту столкнуться со штрафом. Проблему решают багажные весы: легкие и миниатюрные, и, кроме того, позволяющие использовать себя в качестве зарядного устройства Power Bank.
  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников

Удобные, компактные и вместительные пляжные сумки от «Рутмарк» имеют множество вариантов оформления. О путешествиях напомнит модель Сitizen, украшенная изображениями выдающихся достопримечательностей мира.
  • «Рутмарк»: товары для практичных путешественников

Вся продукция «Рутмарк» выпускается на фабрике в России. Охватить весь ассортимент, включая корпоративные подарки, мы, конечно, не сможем – лучше посмотрите сами.

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