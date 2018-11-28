«Экоферма Нестеровых» запустила Local Food Challenge
Local food challenge – в России этот термин введен семьей Нестеровых, владельцами «Экофермы Нестеровых». Павел – основатель ведущего российского производителя наградной атрибутики, группы компаний ART4YOU, Анастасия – ландшафтный дизайнер. Несколько лет назад в Тверской области они построили уникальное хозяйство, где создают органические продукты питания: перерабатывают молоко, мясо, рыбу, овощи, фрукты, дары леса. Гости приезжают к ним для того, чтобы очистить свой организм от шлаков, привести тело и мысли в порядок, побыть в окружении девственной природы и экзотических племенных животных.
«Цель этого необычного челленджа заключается в том, чтобы бросить вызов самому себе, – рассказывает Павел Нестеров. – Вы не только сбрасываете вес, но и даете вашему организму отдохнуть от вредной пищи. Проводите своего рода детоксикацию. При соблюдении всех условий: питание по меню, физические упражнения, релаксация – к концу пребывания на экоферме в организме происходят разительные перемены: ваше тело становится легче, а ум – более живым и сообразительным. Более того, если такой тип питания придется вам по душе, есть шанс перейти на него окончательно, так как один курс пребывания на «Экоферме Нестеровых» – это срок, которого будет вполне достаточно для формирования новой привычки».
Суть Local food challenge проста: вы на несколько дней исключаете из своего рациона вредные продукты и заменяете их на полезные.
Основные продукты выращиваются и производятся непосредственно на экоферме. Излюбленная кухня – русская, а все блюда готовятся по рецептам мам и бабушек. Как говорил Тонино Гуэрра: «Мы всю жизнь едим своё детство»! В детстве еда, приготовленная родителями, казалась самой вкусной. Здесь бережно хранятся старинные рецепты, которыми гордится русская национальная кухня.
Анастасия Нестерова – об основных блюдах, разработанных для Local food challenge
Начиная с весны и до поздней осени, местная земля радует овощами. В землю и на листья не попадает ничего, кроме дождя. Наш принцип: сохранить землю чистой и свободной от химических веществ. Овощи и зелень едим с мясом, рыбой, злаками и в салатах; тушеными, вареными и на гриле.
Первое блюдо в русской кухне. Основа для супов разная: мясной, рыбный, грибной и овощной бульон. Дети очень любят супы-пюре из овощей и бобовых.
3. Мясные блюда
4. Рыбные блюда
В наших краях можно поймать рыбу на обед самостоятельно. Пожарить на решетке или на сковороде, запечь с овощами, сварить уху – все зависит от улова и вкусовых предпочтений, а рецептов у нас много.
5. Блюда из яиц
Мы не кормим своих птиц комбикормами и антибиотиками. Наши куры, утки и цесарки живут в царских условиях под крышей птичника и ежедневно пребывают на свежем воздухе. Чистая вода и еда, солнце и воздух – это гарантия для получения настоящих деревенских яиц.
6. Молочные продукты
Наша особенная гордость. Мы получаем молоко от племенных коров, овец и коз. Молоко перерабатываем самостоятельно. Для этого построили сыроварню и используем только французскую закваску для получения кисломолочных продуктов и сыров. На завтрак всегда молочные продукты и блюда: каши, йогурт, сыры, сгущенка, сметана и, конечно, парное молоко.
7. Закуски и соленья
В русской традиции для долгих зим мы заготавливаем овощи, фрукты, мясо и рыбу впрок. Маринованные и соленые овощи – привычная национальная еда. У каждой хозяйки свой рецепт. Попробуйте наш. Там, где собираем овощи, там и консервируем. А вяленое и копченое мясо – особый деликатес.
8. Блины
Блины мы печем разные: тоненькие налистники, пухлые оладушки. Делаем блинчики с начинкой: мясной, рыбной, овощной, творожной, грибной и ягодной. Сметана у нас своя, сгущенку тоже делаем сами, варенье из разных ягод и мед к блинам подаем круглый год. Да и сами блины сезонов не знают.
9. Пельмени, вареники и чебуреки
Начиняем мясным и рыбным фаршем, овощами, ягодами, зеленью, творогом. Разные вариации по настроению, сезону и общему решению тех, кто их лепит.
10. Выпечка
Перечислить все, что печем – значит, написать толстую книгу. Тесто дрожжевое, песочное, слоеное, заварное с огромным выбором начинок. Пирожки – это маркер виртуозности хозяйки. Русская мастерица обязательно хранит свой секрет рецепта пирожков и пирогов. Нужно обязательно попробовать, как приедете.
Официальный сайт «Экофермы Нестеровых»
Основные продукты выращиваются и производятся непосредственно на экоферме. Излюбленная кухня — русская, а все блюда готовятся по рецептам мам и бабушек. Как говорил Тонино Гуэрра: «Мы всю жизнь едим своё детство»! В детстве еда, приготовленная родителями, казалась самой вкусной. Здесь бережно хранятся старинные рецепты, которыми гордится русская национальная кухня.
Анастасия Нестерова — об основных блюдах, разработанных для Local food challenge
1. Свежие овощи
Начиная с весны и до поздней осени, местная земля радует овощами. В землю и на листья не попадает ничего, кроме дождя. Наш принцип: сохранить землю чистой и свободной от химических веществ. Овощи и зелень едим с мясом, рыбой, злаками и в салатах; тушеными, вареными и на гриле.
2. Супы
Первое блюдо в русской кухне. Основа для супов разная: мясной, рыбный, грибной и овощной бульон. Дети очень любят супы-пюре из овощей и бобовых.
3. Мясные блюда
Для приготовления мясных блюд используем говядину, свинину, баранину и мясо птиц. На экоферме особенным деликатесом считается шашлык и мясо на гриле. Всех традиционных блюд из мяса не перечесть. Мы готовим блюда по своим рецептам или по вашим привычным и излюбленным.
4. Рыбные блюда
В наших краях можно поймать рыбу на обед самостоятельно. Пожарить на решетке или на сковороде, запечь с овощами, сварить уху — все зависит от улова и вкусовых предпочтений, а рецептов у нас много.
5. Блюда из яиц
Мы не кормим своих птиц комбикормами и антибиотиками. Наши куры, утки и цесарки живут в царских условиях под крышей птичника и ежедневно пребывают на свежем воздухе. Чистая вода и еда, солнце и воздух — это гарантия для получения настоящих деревенских яиц.
6. Молочные продукты
Наша особенная гордость. Мы получаем молоко от племенных коров, овец и коз. Молоко перерабатываем самостоятельно. Для этого построили сыроварню и используем только французскую закваску для получения кисломолочных продуктов и сыров. На завтрак всегда молочные продукты и блюда: каши, йогурт, сыры, сгущенка, сметана и, конечно, парное молоко.
7. Закуски и соленья
В русской традиции для долгих зим мы заготавливаем овощи, фрукты, мясо и рыбу впрок. Маринованные и соленые овощи — привычная национальная еда. У каждой хозяйки свой рецепт. Попробуйте наш. Там, где собираем овощи, там и консервируем. А вяленое и копченое мясо — особый деликатес.
8. Блины
Блины мы печем разные: тоненькие налистники, пухлые оладушки. Делаем блинчики с начинкой: мясной, рыбной, овощной, творожной, грибной и ягодной. Сметана у нас своя, сгущенку тоже делаем сами, варенье из разных ягод и мед к блинам подаем круглый год. Да и сами блины сезонов не знают.
9. Пельмени, вареники и чебуреки
Начиняем мясным и рыбным фаршем, овощами, ягодами, зеленью, творогом. Разные вариации по настроению, сезону и общему решению тех, кто их лепит.
10. Выпечка
Перечислить все, что печем — значит, написать толстую книгу. Тесто дрожжевое, песочное, слоеное, заварное с огромным выбором начинок. Пирожки — это маркер виртуозности хозяйки. Русская мастерица обязательно хранит свой секрет рецепта пирожков и пирогов. Нужно обязательно попробовать, как приедете.