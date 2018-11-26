ClarinsMen: как сделать мужское лицо идеальным
Лаборатории Clarins разработали два новых средства, которые помогут мужской коже сохранить молодость и энергию.
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26 ноября 2018 в 19:06
Мужская кожа имеет свои особенности: из-за ее повышенной плотности клеткам требуется больше энергии для того, чтобы сохранять тонус и упругость. Она более подвержена агрессивному воздействию окружающей среды, а также чаще повреждается в результате регулярного бритья, что приводит к ее раздражению. И наконец она содержит больше сальных желез, поэтому для нее характерно повышенное производство себума.
Миссия средств ClarinsMen – обеспечить эффективный уход мужской коже с учетом всех ее потребностей. В этих целях лаборатории Clarins разработали два новых средства: увлажняющий крем-гель Hydra-Sculpt, моделирующий контур лица, и защитный флюид-экран UV PLUS Anti-Pollution SPF 50. Новые формулы сочетают в себе самые эффективные растительные компоненты и последние научно-технологические достижения для сохранения молодости и энергии мужской кожи.
Увлажняющий крем-гель Hydra-Sculpt оказывает комплексное действие в 4-х направлениях. Он увлажняет, отшелушивает и разглаживает кожу, моделируя контур лица, помогая ему выглядеть безупречно с любого ракурса.
Защитный флюид-экран UV PLUS Anti-Pollution SPF 50 – уникальное средство защиты кожи от агрессивного воздействия таких факторов окружающей среды, как УФ-лучи и загрязнения, перед которыми особенно уязвимы участки, лишенные волосяного покрова. Комплекс разработан на основе растительных экстрактов: органический экстракт киноа снижает чувствительность кожи к бритью, укрепляя ее защитный барьер и запуская естественные механизмы ее увлажнения на уровне эпидермиса, а микрогранулы из целлюлозы натурального происхождения абсорбируют излишки себума и предотвращают появление жирного блеска.
Смелый, новаторский дух Clarins нашел свое очередное воплощение в сотрудничестве с журналистом Фабрисом Амедео, который стал новым лицом линии мужских средств ухода ClarinsMen. С маркой его объединяет искренняя страсть к своему делу и неугасаемое стремление к преодолению себя.
В 2015 году он ушел с работы, для того чтобы осуществить свою мечту и пройти главное испытание в своей жизни: принять участие в Vendée Globe, кругосветной регате яхт-одиночек, которая проводится без остановок и без посторонней помощи. Его дух не сломили ни 103 дня полного одиночества, ни ледяная морская пыль, ни жаркие тропические пассаты, ни пугающий шторм, ни приводящий в отчаяние штиль. Фабрис Амедео является прекрасным воплощением таких ценностей марки Clarins, как энтузиазм, вовлеченность, смелость, настойчивость, а также стремление разделить с миром важные открытия.
Миссия средств ClarinsMen – обеспечить эффективный уход мужской коже с учетом всех ее потребностей. В этих целях лаборатории Clarins разработали два новых средства: увлажняющий крем-гель Hydra-Sculpt, моделирующий контур лица, и защитный флюид-экран UV PLUS Anti-Pollution SPF 50. Новые формулы сочетают в себе самые эффективные растительные компоненты и последние научно-технологические достижения для сохранения молодости и энергии мужской кожи.
Увлажняющий крем-гель Hydra-Sculpt оказывает комплексное действие в 4-х направлениях. Он увлажняет, отшелушивает и разглаживает кожу, моделируя контур лица, помогая ему выглядеть безупречно с любого ракурса.
Защитный флюид-экран UV PLUS Anti-Pollution SPF 50 – уникальное средство защиты кожи от агрессивного воздействия таких факторов окружающей среды, как УФ-лучи и загрязнения, перед которыми особенно уязвимы участки, лишенные волосяного покрова. Комплекс разработан на основе растительных экстрактов: органический экстракт киноа снижает чувствительность кожи к бритью, укрепляя ее защитный барьер и запуская естественные механизмы ее увлажнения на уровне эпидермиса, а микрогранулы из целлюлозы натурального происхождения абсорбируют излишки себума и предотвращают появление жирного блеска.
Смелый, новаторский дух Clarins нашел свое очередное воплощение в сотрудничестве с журналистом Фабрисом Амедео, который стал новым лицом линии мужских средств ухода ClarinsMen. С маркой его объединяет искренняя страсть к своему делу и неугасаемое стремление к преодолению себя.
В 2015 году он ушел с работы, для того чтобы осуществить свою мечту и пройти главное испытание в своей жизни: принять участие в Vendée Globe, кругосветной регате яхт-одиночек, которая проводится без остановок и без посторонней помощи. Его дух не сломили ни 103 дня полного одиночества, ни ледяная морская пыль, ни жаркие тропические пассаты, ни пугающий шторм, ни приводящий в отчаяние штиль. Фабрис Амедео является прекрасным воплощением таких ценностей марки Clarins, как энтузиазм, вовлеченность, смелость, настойчивость, а также стремление разделить с миром важные открытия.