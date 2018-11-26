Росс Борден стал амбассадором Dockers®
Основатель MatadorNetwork — новое лицо рекламной кампании «осень-зима 2018/19».
Промо
26 ноября 2018 в 17:17
37-летний уроженец Сан-Франциско олицетворяет главные ценности бренда: свободу, целеустремленность, амбициозность и активный образ жизни.
В 25 лет Росс основал собственную компанию MatadorNetwork. Сегодня его компания является одной из крупнейших в мире независимых travel-медиасетей. Проект объединяет множество писателей, редакторов, фотографов, которые ежемесячно наполняют MatadorNetwork сотнями статей, фото- и видеорепортажей из разных уголков планеты.
В рамках сотрудничества с Dockers® Росс совершил путешествие в три города с абсолютно разной культурой и историей. Все началось с родины бренда и Росса – Сан-Франциско, где в районе легендарного залива BayArea зарождаются самые смелые мечты.
Затем последовал Берлин, один из самых креативных городов в мире. Там Росс принял участие в крупнейшей туристической выставке, показав картину происходящего его глазами.
В завершение тура Росс отправился в Мехико. По его словам, это один из самых любимых уголков на планете, где можно бесконечно вдохновляться и находить что-то новое через призму живого общения с местными жителями, историю, культуру и кухню Мексики.
Везде и всюду Росс Борден носил Dockers®SmartSeries – инновационные брюки чинос. Невероятно комфортные, продуманные до мелочей, они идеальны для активного образа жизни и передвижения в режиме 24/7.
В 25 лет Росс основал собственную компанию MatadorNetwork. Сегодня его компания является одной из крупнейших в мире независимых travel-медиасетей. Проект объединяет множество писателей, редакторов, фотографов, которые ежемесячно наполняют MatadorNetwork сотнями статей, фото- и видеорепортажей из разных уголков планеты.
В рамках сотрудничества с Dockers® Росс совершил путешествие в три города с абсолютно разной культурой и историей. Все началось с родины бренда и Росса – Сан-Франциско, где в районе легендарного залива BayArea зарождаются самые смелые мечты.
Затем последовал Берлин, один из самых креативных городов в мире. Там Росс принял участие в крупнейшей туристической выставке, показав картину происходящего его глазами.
«В мире, находящемся в непрерывной эволюции, не стоит бояться смены направления», – Росс Борден.
В завершение тура Росс отправился в Мехико. По его словам, это один из самых любимых уголков на планете, где можно бесконечно вдохновляться и находить что-то новое через призму живого общения с местными жителями, историю, культуру и кухню Мексики.
Везде и всюду Росс Борден носил Dockers®SmartSeries – инновационные брюки чинос. Невероятно комфортные, продуманные до мелочей, они идеальны для активного образа жизни и передвижения в режиме 24/7.