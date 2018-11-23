«Роза Хутор» откроет горнолыжный сезон 14 декабря
LiveFest
Пожалуй, самый известный фестиваль на курорте «Роза Хутор». Летом организаторы LiveFest «забросили» на высоту 1600 метров над уровнем морю Монеточку, Дельфина и Земфиру. В зимнем лайн-апе: «Ленинград», Полина Гагарина, Елка, Юлиана Караулова и многие другие. И все это в самый разгар новогодних каникул, с 4 по 8 января.
ROSAFEST
С 26 января по 2 февраля в самый снежный период зимы на «Роза Хутор» пройдет одно из ярчайших зимних событий — фестиваль ROSAFEST 2019. В программе – обучение фрирайду и фристайлу с про-райдерами, тесты новых сноубордов и лыж, соревнования для любителей и профессионалов, вечеринки и live-концерты.
BoogelWoogel
В первые дни апреля на курорте «Роза Хутор» самый масштабный в России высокогорный карнавал — BoogelWoogel. Все необычные зимние развлечения соберутся в одном месте, чтобы порадовать более 25 000 любителей снежного отдыха и чудачеств. По традиции состоится спуск с горы в карнавальных костюмах. Гостей ждет фестиваль красок Холи, прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, танцевальные баттлы в категориях Hip-Hop, Breakdance, Dancehall, конкурс красоты Мисс BoogelWoogel и концерты известных музыкантов.
New Star Camp
Quiksilver New Star Camp – это мероприятие, где можно встретить обладателей Олимпийских медалей, победителей X-Games, ведущих российских и иностранных сноубордистов и горнолыжников, потанцевать под сеты известных диджеев и музыкантов с мировым именем, позаниматься йогой и научиться кататься на лонгборде. На «Роза Хутор» фестиваль пройдет в марте.
Спортивная программа Quiksilver New Star Camp включает в себя любительские соревнования, съемочные сессии в парке для райдеров, контест для девушек, обучающие занятия Go Snowboarding и многое другое. Сильнейшие представители action sports покажут последние тенденции российского и зарубежного сноубординга и горнолыжного фристайла.
Ски-пассы и проживание можно забронировать на shop.rosaski.com.