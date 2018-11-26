Райский остров: мальдивский курорт Kuramathi
Окружить себя природой – лучший способ найти такой баланс и восстановить гармонию, именно поэтому городские жители так часто совершают побег на райские острова – Мальдивы. На курорте Kuramathi вас ждет все, чтобы ваша «телепортация» в свой внутренний мир прошла успешно: эко-центр, прогулки у воды, исследования богатой подводной флоры и фауны и, разумеется, спа.
К ритуалам в Kuramathi Maldives – особое отношение. Девиз гласит, что здесь вы сможете ощутить внутренний баланс и восстановить жизненные силы. Древние практики расслабляют тело и гармонизируют дух.
Попробовать стоит все: и массаж (есть комплексы для пар), и уходы за лицом, но «визитная карточка» – обертывания на основе косметики VOYA. Процедура длится от 60 до 75 минут, а главным лечебным компонентом являются морские водоросли. Есть как расслабляющие, так и наоборот – подтягивающие и наполняющие энергией ритуалы. Какой бы вы ни выбрали, вы точно ощутите себя новым, более спокойным и счастливым человеком.
Обновленное спа-меню в Kuramathi Maldives
Один из самых больших курортов на Мальдивских островах – Kuramathi – рад представить своим гостям обновленное меню спа-центра. Философия спа заключается в синергии баланса и гармонии, а каждая из процедур направлена на полное расслабление тела и души. Здесь действительно есть, из чего выбирать, ведь в тщательно продуманном спа-меню – множество ритуалов на основе органической косметики.
Здесь вас ждут как фирменные ритуалы для пар «Kuramathi Moment» и «Couples Rebirt», которые особенно популярны среди молодоженов, массажи со всех уголков Азии: Таиланда, Бали и Индии, так и что-то абсолютно новое – процедуры для будущих мам.
Ритуалы для женщин в особенном положении «Organic Precious Moments» и «Organic Prenatal Voyager» – настоящий оазис спокойствия. Процедуры проводятся с использованием косметики на основе натуральных морских водорослей, чтобы воздействие было максимально деликатным. Но это еще не все – можно также посетить урок йоги, где опытный инструктор поделится секретами этой древней практики, что поможет будущим мамам расслабиться и лучше контролировать свое тело и дыхание. Когда впереди – столь ответственное событие, просто необходимо чувствовать себя спокойно и гармонично. И специалисты спа-центра Kuramathi с радостью в этом помогут.
Забота в деталях в Kuramathi MaldivesМальдивские острова – одна из лучших точек на Земле для изучения подводного мира, так как благодаря наличию природных рифов здесь он невероятно богат. Именно поэтому сюда летят дайверы со всего мира, а также желающие приобщиться к этому виду времяпровождения. Для того, чтобы погружаться, надо пройти обучение в школе или с инструктором и получить соответствующий сертификат.
На острове Kuramathi, до которого можно за 45 минут добраться от Мале на скоростной лодке, один из самых известных дайвинг центров на Мальдивах. Его главное преимущество даже не в том, что вокруг – потрясающей красоты риф, где можно увидеть различных рыб, акул, скатов и других подводных обитателей. Именно в Kuramathi находится decompression center – «больница для дайверов». Несмотря на мастерство и опыт тех, кто погружается, чтобы изучить красоту океанской природы, случается такое, что происходит сбой и организму серьезно недостает кислорода. Это большой шок для тела, поэтому необходима моментальная помощь и надлежащее восстановление.
В специализированном центре на острове Kuramathi есть все необходимое дорогостоящее оборудование, чтобы восстановиться в случае такой неприятности. Не забудьте купить правильную страховку для дайверов, которая покрывает подобные расходы при наступлении страхового случая. Но главное, что ничто не помешает вам познакомиться с удивительным миром богатой подводной фауны.
Сердца четырех в Kuramathi Maldives Сейчас, когда тренд на здоровый образ жизни и правильно питание не только не сдает свои позиции, но и продолжает набирать обороты, многие отели и курорты стараются разработать специальное меню, чтобы гости чувствовали себя как дома и могли получать удовольствие от вкусной и полезной еды. Не исключение – курорт Kuramathi, расположившийся в лазурных водах Индийского океана. В ресторане Palm всех гостей ждут новые позиции в меню – четыре «истории» про рыбу. Четыре уникальных блюда – это рыбное рагу, приготовленное по рецептам из Бельгии, Испании, Италии и Франции.
Основная идея состоит в том, чтобы перенести традиционные рецепты европейских рыбаков на тропические острова, где каждый день – новый свежий улов. Классика простой кухни с материка – под тенью кокосовых пальм. Даже подача напоминает о том, что это простое и вкусное блюдо – визитная карточка рыбаков: терракотовые глиняные тарелки как нельзя лучше дополняют финальную картину. Советуем успеть попробовать все варианты!
Ритуалы для женщин в особенном положении «Organic Precious Moments» и «Organic Prenatal Voyager» — настоящий оазис спокойствия. Процедуры проводятся с использованием косметики на основе натуральных морских водорослей, чтобы воздействие было максимально деликатным. Но это еще не все — можно также посетить урок йоги, где опытный инструктор поделится секретами этой древней практики, что поможет будущим мамам расслабиться и лучше контролировать свое тело и дыхание. Когда впереди — столь ответственное событие, просто необходимо чувствовать себя спокойно и гармонично. И специалисты спа-центра Kuramathi с радостью в этом помогут.
Забота в деталях в Kuramathi Maldives
Мальдивские острова — одна из лучших точек на Земле для изучения подводного мира, так как благодаря наличию природных рифов здесь он невероятно богат. Именно поэтому сюда летят дайверы со всего мира, а также желающие приобщиться к этому виду времяпровождения. Для того, чтобы погружаться, надо пройти обучение в школе или с инструктором и получить соответствующий сертификат.
На острове Kuramathi, до которого можно за 45 минут добраться от Мале на скоростной лодке, один из самых известных дайвинг центров на Мальдивах. Его главное преимущество даже не в том, что вокруг — потрясающей красоты риф, где можно увидеть различных рыб, акул, скатов и других подводных обитателей. Именно в Kuramathi находится decompression center — «больница для дайверов». Несмотря на мастерство и опыт тех, кто погружается, чтобы изучить красоту океанской природы, случается такое, что происходит сбой и организму серьезно недостает кислорода. Это большой шок для тела, поэтому необходима моментальная помощь и надлежащее восстановление.
В специализированном центре на острове Kuramathi есть все необходимое дорогостоящее оборудование, чтобы восстановиться в случае такой неприятности. Не забудьте купить правильную страховку для дайверов, которая покрывает подобные расходы при наступлении страхового случая. Но главное, что ничто не помешает вам познакомиться с удивительным миром богатой подводной фауны.
Сердца четырех в Kuramathi Maldives Сейчас, когда тренд на здоровый образ жизни и правильно питание не только не сдает свои позиции, но и продолжает набирать обороты, многие отели и курорты стараются разработать специальное меню, чтобы гости чувствовали себя как дома и могли получать удовольствие от вкусной и полезной еды. Не исключение — курорт Kuramathi, расположившийся в лазурных водах Индийского океана. В ресторане Palm всех гостей ждут новые позиции в меню — четыре «истории» про рыбу. Четыре уникальных блюда — это рыбное рагу, приготовленное по рецептам из Бельгии, Испании, Италии и Франции.
Основная идея состоит в том, чтобы перенести традиционные рецепты европейских рыбаков на тропические острова, где каждый день — новый свежий улов. Классика простой кухни с материка — под тенью кокосовых пальм. Даже подача напоминает о том, что это простое и вкусное блюдо — визитная карточка рыбаков: терракотовые глиняные тарелки как нельзя лучше дополняют финальную картину. Советуем успеть попробовать все варианты!