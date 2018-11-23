World Fashion Channel собирает звезд в Москве-Сити
27 ноября в золотой башне Mercury Tower, Москва-Сити, состоится Public Talk, организованный телеканалом World Fashion Channel.
Промо
23 ноября 2018 в 12:28
Спикеры
Эстер Порто (Esther Porto) – глава благотворительного направления фондов миллиардера Карлоса Слима, писательница, журналист, филантроп.
Мари-Касандра Балсил (Marie-Casandre Bultheel) – бизнес-леди и сертифицированный международный коуч по здоровому образу жизни, основательница digital веллнес-платформы Ulteamclub.com.
Боб Ван Ронкель (Bob Van Ronkel) – американский продюсер, президент компании «Двери в Голливуд» («Doors to Hollywood»), которая с 2001 года организовала визиты более ста знаменитостей с мировым именем – голливудских актеров, режиссеров, музыкальных групп, спортсменов, моделей в Россию и близлежащие страны для участия в фестивалях, вечеринках, концертах и специальных мероприятиях.
Гана Цевегдорж (Gana Tsevegdorj) – эксперт по связям с общественностью, почетный консул и представитель Монгольской национальной торговой палаты в Италии, в том числе представляет интересы Правительства Монголии в сфере торговли и инвестиций в секторе премиальных брендов.
Программа и формат
В 19:00 -20:00 – сбор гостей в Mercury Space, 40-й этаж Mercury Tower
20:00-21:00 – public talk
21:00-23:00 – выступление музыкальных коллективов Wet Red и LeTo, коктейль, общение.
На мероприятие могут зарегистрироваться представители индустрии моды, красоты и здоровья, а также благотворительности. Количество мест ограничено.