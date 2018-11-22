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  • Джентльмены под прикрытием: новая коллекция от Suitsupply
  • Джентльмены под прикрытием: новая коллекция от Suitsupply
Калейдоскоп

Джентльмены под прикрытием: новая коллекция от Suitsupply

Suitsupply представляет именную лимитированную коллекцию JORT.
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22 ноября 2018 в 17:51
Коллекция, апеллирующая к собирательному образу спецагента британской разведки Джеймса Бонда, разработана совместно с ведущим голландским журналистом и историком Джортом Келдером (Jort Kelder).

Среди моделей JORT выделяются клетка и твидовые мотивы – прямиком из гардероба двойных агентов знаменитой «Кембриджской пятерки», а также костюм из белоснежной молодой альпаки в комплекте с плотным шерстяным пальто со съемным воротником из овчины, будто специально созданным для суровых сибирских морозов. Агент-знаток своего дела с легкостью меняет облик: даже в основных материалах Suitsupply предоставляет ему «двусторонний» выбор – классический кашемир или же водостойкая ткань.

Особое внимание Suitsupply уделил вечерней коллекции, выполненной в полном соответствии с канонами стиля бондианы. В ней представлены рубашки из чистейшего хлопка «си-айленд», широкие галстуки-бабочки, элегантный черный галстук из камвольной шерсти качества Super 150 и завершающий штрих в вечернем образе секретного агента – черный бархатный плащ с броской подкладкой из бордового шелка.

Костюм JORT представлен в многочисленных вариациях, но дизайнеры бренда остаются верными полностью прошивному крою, традиционному неаполитанскому плечу, элегантным брючным застежкам-регуляторам и нашитым внахлест «целующимся пуговицам» на шлице рукава.
  • Джентльмены под прикрытием: новая коллекция от Suitsupply

Коллекция JORT будет представлена во всех российских магазинах голландского премиум-бренда мужской одежды Suitsupply.

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ
Берсеневская наб., д.8, стр. 1
Петровка, д. 2, ТД ЦУМ, 2 этаж
Большая Дмитровка, д. 13

www.suitsupply.com/ru
www.instagram.com/suitsupply

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